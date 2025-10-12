วิว-เยาวภา ดันเศรษฐกิจกีฬาเมืองหัวหิน จัดศึกเทควันโดเยาวชน เด็กไทยเตะฉ่ำ คึกคักทั่วเมือง
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม ที่หัวหินคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 1 ศูนย์การค้าบลูพอร์ต หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
“วิว” เยาวภา บุรพลชัย อดีตฮีโร่เหรียญทองแดงโอลิมปิก เปิดศึกการแข่งขัน “Bluport X Legend Taekwondo Championships 2025” ภายใต้แนวคิด “เทควันโดพัฒนาเยาวชน เด็กไทยเตะฉ่ำ”
การจัดงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายประสูตร หอมบรรเทิง นายอำเภอหัวหิน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการ โดยมีผู้บริหารจากภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ปกครอง และเยาวชนเข้าร่วมอย่างคึกคัก
การแข่งขันจัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง เดอะเลเจ้นท์ อารีน่า หัวหิน และศูนย์การค้าบลูพอร์ต หัวหิน
มีนักกีฬาเทควันโดจากทั่วประเทศกว่า 500 คน เข้าร่วมประชันฝีเท้า ทั้งในประเภท พุมเซ่ (ท่ารำ) และ เคียวรูกิ (ต่อสู้) สร้างบรรยากาศคึกคักไปทั่วเมืองหัวหิน ทั้งภายในสนามแข่งขันและแหล่งท่องเที่ยวรอบเมือง
“วิว” เยาวภา กล่าวว่า การจัดกิจกรรมกีฬาในครั้งนี้ไม่เพียงส่งเสริมพลังเยาวชน แต่ยังเป็นส่วนสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ เพราะเมื่อมีนักกีฬาและผู้ติดตามจากทั่วประเทศเดินทางมาร่วมแข่งขัน ก็เกิดการจองที่พัก โรงแรม ร้านอาหาร และการท่องเที่ยวภายในเมืองหัวหิน ทำให้เงินหมุนเวียนในระบบท้องถิ่นเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
“นอกจากนี้ ยังได้รับการสนับสนุนจาก สวนน้ำวานานาวา หัวหิน ที่มอบบัตรเข้าสวนน้ำให้กับนักกีฬาและผู้ฝึกสอนทุกคน เพื่อเป็นรางวัลและแรงบันดาลใจในการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ต้องขอขอบคุณพันธมิตรในหัวหินที่ร่วมส่งเสริมกิจกรรมกีฬา เพราะทุกภาคส่วนคือพลังสำคัญในการสร้างเศรษฐกิจกีฬา (Sport Economy) ที่เติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และพลังคนรุ่นใหม่” เยาวภา กล่าวทิ้งท้าย