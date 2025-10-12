แบโผ 23 แข้ง ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย U17 เตรียมสู้ศึกชิงแชมป์เอเชีย 2026
สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ประกาศรายชื่อ 23 นักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี ชุดทำการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี 2026 รอบคัดเลือก (AFC U17 Women’s Asian Cup China 2026 Qualifiers) ระหว่างวันที่ 13-17 ตุลาคม 2568 ที่ชลบุรี สเตเดียม จ.ชลบุรี ภายใต้การคุมทัพของ “โค้ชมิ่ม” ธิดารัตน์ วิวาสุขุ หัวหน้าผู้ฝึกสอน
รายการดังกล่าว ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย U17 อยู่ในกลุ่มเอฟ ร่วมกับ เนปาล และเติร์กเมนิสถาน ซึ่งจะคัดเลือกหาแชมป์กลุ่ม 8 ชาติ ผ่านเข้าไปเล่นรอบสุดท้ายที่ประเทศจีน ร่วมกับ จีน (เจ้าภาพ), เกาหลีเหนือ (แชมป์เก่า), ญี่ปุ่น (รองแชมป์เก่า) และเกาหลีใต้ (อันดับ 3 ครั้งที่แล้ว) ในช่วงเดือนเมษายน 2569 เพื่อที่จะหา 4 ชาติเป็นตัวแทนทวีปเอเชีย เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลหญิง U17 ชิงแชมป์โลก 2026 ที่โมร็อกโก
โดยรายชื่อนักเตะทั้ง 23 คน มีดังนี้
ผู้รักษาประตู
1. ดีนาร่า ก็เด็ม โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
2. พิมพ์ลภัส อี้วงค์ โรงเรียนราชวินิตบางเขน
3. เปมิกา ศรีออน โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง
กองหลัง
4. อริสา แต้มสกุล โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี
5. มณฑิดา นุ่มนวล โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
6. อาทิตยา หนูทอง โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
7. สุรชา ธนวัฒน์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
8. ขวัญชนก บุตรงาม โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา
9. บุญญาพร สนสี โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา
กองกลาง
10. พัธรมณฑ์ แสงตา โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี
11. พัชรา ตงติ้ม โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี
12. อัญชิษฐา หอมตะโก โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี
13. ธิดาหวัน วังชิ้น โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง
14. วริษฐา จรรยา โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง
15. ภัทรวีร์ บุญมาหล้า Ascot international school
16. ชาร์ล็อต สิทธิประสงค์ แอลลารี่ Western Sydney Wanderers FC
17. กนกพร วรรณทอง โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา
18. กวินธิดา กิขุนทด วิทยาลัยเทคโนโลยีพลพณิชยการ
กองหน้า
19. วรันธร พงษ์โคกสี โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี
20. ณัฎฐธิดา ถิระผลิกะ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
21. กุลิสรา ลิ้มปวะนิช บีจีซี บัณฑิตเอเซีย
22. สุณิสา ประทุมวัน โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง
23. พราวนภา วิเศษชาติ โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา
ทั้งนี้ นักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย U17 จะเดินทางเข้าที่พักที่โรงแรมเจปาร์ค ชลบุรี ในวันที่ 11 ตุลาคม 2568 เวลา 14.00 น. เพื่อเตรียมทำการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี 2026 รอบคัดเลือก ต่อไป
โปรแกรมการแข่งขันของ ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี มีดังนี้
นัดแรก เติร์กเมนิสถาน พบ ไทย วันที่ 13 ตุลาคม 2568 เวลา 18.30 น.
นัดสอง ไทย พบ เนปาล วันที่ 17 ตุลาคม 2568 เวลา 18.30 น.
ถ่ายทอดสดทาง : Youtube : Thairath Sport, BG SPORTS, ช้างศึก และ Facebook : Thai Women’s Football