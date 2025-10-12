กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ หนุนเต็มที่นักกีฬาไทยเก็บตัวฝึกซ้อม สู้ซีเกมส์-อาเซียนพาราเกมส์
ความเคลื่อนไหวของประเทศไทยในการเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นเจ้าภาพจัดมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ภายใต้แนวคิด “Green SEA Games” มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคมนี้ ที่กรุงเทพมหานคร ชลบุรี และสงขลา ต่อด้วยการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 ภายใต้แนวคิด “Sustainable Paralympics” ระหว่างวันที่ 20-26 มกราคม 2569 ที่นครราชสีมา ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้มีการเตรียมความพร้อมอย่างต่อเนื่องเพื่อจัดการแข่งขันออกมาอย่างดีที่สุด
เช่นเดียวกับการเตรียมความพร้อมของทัพนักกีฬาทีมชาติไทย ทั้งชุดทำศึกซีเกมส์ ครั้งที่ 33 และอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 ทางสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยก็ได้เตรียมความพร้อมนักกีฬาด้วยการเก็บตัวฝึกซ้อมมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อหวังสร้างผลงานสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณในการเก็บตัวฝึกซ้อมจากทางกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนงบประมาณเพื่อใช้ในการพัฒนานักกีฬาทุกระดับ รวมถึงการสนับสนุนการฝึกซ้อมและการแข่งขันต่างๆ
กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ โดย นายทนุเกียรติ จันทร์ชุม ผู้จัดการกองทุนฯ ได้จัดสรรงบประมาณสำหรับการเดินทาง ค่าใช้จ่ายในการเก็บตัวฝึกซ้อม ค่าอุปกรณ์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมของนักกีฬาทีมชาติ เพื่อให้นักกีฬาได้มีการฝึกซ้อมที่มีคุณภาพ ซึ่งมีส่วนสำคัญที่ช่วยทำให้ทัพนักกีฬาไทยสามารถยกระดับพัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะการสร้างผลงานในศึกกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ซึ่งเป้าหมายสำคัญของไทยคือการทวงเจ้าเหรียญทองกลับคืนมาให้ได้อีกครั้งในรอบกว่า 10 ปีตั้งแต่ซีเกมส์ ครั้งที่ 28 ที่ประเทศสิงคโปร์ เมื่อปี 2015
โดยทาง ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ และนายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รองประธานฯ ได้ติดตามเรื่องการสนับสนุนงบประมาณเก็บตัวฝึกซ้อมของนักกีฬาไทยอย่างใกล้ชิด พร้อมยืนยันว่า การบริหารงบประมาณนั้นจะต้องเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสมาคม นักกีฬา และครอบครัวนักกีฬา เพื่อให้นักกีฬาสามารถเตรียมตัวและแข่งขันได้อย่างราบรื่น ซึ่งจะไปสู่ผลสำเร็จของทัพไทยในศึกซีเกมส์ และอาเซียนพาราเกมส์ครั้งนี้
นอกจากการจัดการแข่งขัน 2 มหกรรมกีฬาแห่งอาเซียนที่จะดำเนินการจัดการแข่งขันเป็นไปตามมาตรฐานสากลแล้ว ผลงานของทัพนักกีฬาไทยก็จะประสบความสำเร็จกวาดเหรียญรางวัลมาครอง พร้อมกับครองเจ้าเหรียญทองได้อย่างแน่นอนจากการสนับสนุนงบประมาณในการเก็บตัวฝึกซ้อมอย่างเต็มที่ของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ