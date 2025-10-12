ทัพฟุตซอลไทย รุ่น 16 ปี ฟิตซ้อมเข้ม เตรียมสู้ศึกเอเชี่ยน ยูธเกมส์ 2025
ทัพฟุตซอลทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ชุดเตรียมลุยศึกเอเชี่ยน ยูธเกมส์ 2025 ที่เมืองมานามา ประเทศบาห์เรน ระหว่างวันที่ 24-30 ตุลาคม 2568 ทำการลงฝึกซ้อมประจำวัน นำโดย เอลอย อลอนโซ่ หัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวสเปน และโค้ชตั้ม ภัฏ ศรีวิจิตร ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน ณ อาคาร FA THAILAND เมื่อวันที่ 11 ตุลาคมโดยใช้เวลาฝึกซ้อมสองชั่วโมง โดยเน้นไปที่การเล่น 3 ต่อ 3 และการเล่นพาวเวอร์เพลย์
ภายหลังการฝึกซ้อม เอลอย อลอนโซ่ เปิดเผยว่า โดยตลอดการฝึกซ้อมทั้งสัปดาห์นี้ถือว่าทุกคนซ้อมได้ดีมากๆ ผู้เล่นทุกคนมีความมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้และพัฒนาตัวเอง ส่วนเกมที่จะอุ่นเครื่องในสัปดาห์หน้าเราจะดูเรื่องพัฒนาการของผู้เล่นรวมถึงการแก้ไขข้อผิดพลาด
โปรแกรมการแข่งขัน ฟุตซอลชาย เอเชี่ยนยูธ เกมส์ 2025 ของทีมชาติไทย
รอบแบ่งกลุ่มนัดที่1
วันที่ 24 ตุลาคม 2568
ไทย พบ ซาอุดีอาระเบียย 19:00 น. (ตามเวลาประเทศไทย)
สนาม Khalifa Sport City Hall
รอบแบ่งกลุ่มนัดที่2
วันที่ 25 ตุลาคม 2568
ไทย พบ คีร์กีซสถาน 19:00 น. (ตามเวลาประเทศไทย)
สนาม Khalifa Sport City Hall
รอบแบ่งกลุ่มนัดที่3
วันที่ 27 ตุลาคม 2568
ไทย พบ อิหร่าน 00:00 น. (ตามเวลาประเทศไทย) (คืนวันที่26)
สนาม Khalifa Sport City Hall
รอบรองชนะเลิศ
วันที่ 28 ตุลาคม 2568
แชมป์กลุ่ม B vs รองแชมป์กลุ่ม A 20:00 น. (ตามเวลาประเทศไทย)
แชมป์กลุ่ม A vs รองแชมป์กลุ่ม B 23:00 น. (ตามเวลาประเทศไทย)
สนาม Khalifa Sport City Hall
รอบชิงอันดับ 3 และ รอบชิงชนะเลิศ
วันที่ 30 ตุลาคม 2568
แชมป์กลุ่ม B vs รองแชมป์กลุ่ม A 20:00 น. (ตามเวลาประเทศไทย)
แชมป์กลุ่ม A vs รองแชมป์กลุ่ม B 23:00 น. (ตามเวลาประเทศไทย)
สนาม Khalifa Sport City Hall
ถ่ายทอดสดทาง แอปพลิเคชั่น 12th Club แฟนๆโต๊ะเล็กช้างศึกสามารถโหลดแอปได้ตามลิงก์ https://app.12thclub.com/r/WqmozG5