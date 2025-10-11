แข้งซีเกมส์ ฟิตซ้อมต่อเนื่องเตรียมอุ่นเครื่องจีน ชัยพลชี้ได้ประโยชน์ดวลทีมระดับเอเชีย
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม ที่สนามภายใน National Sports Training Center of Haigeng เมืองคุนหมิง ประเทศจีน ทีมชาติไทย ชุดซีเกมส์ ลงฝึกซ้อมต่อเนื่อง ที่ประเทศจีน เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษ ที่จะพบกับ ทีมชาติจีน ในวันที่ 14 ตุลาคม 2568
สำหรับการฝึกซ้อมครั้งนี้เน้นไปที่การฟื้นฟูร่างกายและทบทวนคอนเซปต์ แก้ไขข้อผิดพลาดทั้งหมด เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับเกมอุ่นเครื่อง
ชัยพล อดทน แบ๊กซ้ายจากสโมสร สุโขทัย เอฟซี กล่าวว่า สำหรับฟอร์มการเล่นของตัวเองในไทยลีกช่วงที่ผ่านมา ก็พยายามทำตามหน้าที่และที่ซ้อมมาให้ดีที่สุด ส่วนตัวก็พอใจกับฟอร์ม แต่ยังมีจุดที่ยังไม่ดีพอและต้องพัฒนา”
“การอุ่นเครื่องกับจีนก็ได้ประโยชน์เยอะมาก เพราะได้เจอกับทีมระดับเอเชีย สิ่งที่เราต้องโฟกัสเป็นพิเศษก็คือเกมรุกต้องดีกว่าเดิม รวมถึงเกมรับก็ต้องแก้ไขให้ดีขึ้นเช่นกัน เป้าหมายของเราก็คือมาที่นี่ เพื่อชนะ และทำให้ดีที่สุดในแมตช์ที่จะมาถึงนี้ ฝากถึงแฟนบอลทุกคน ฝากเชียร์ทีมชาติไทย ในวันที่ 14 ตุลาคมนี้ด้วยนะครับ”
สำหรับทีมชาติไทย ชุดซีเกมส์ มีโปรแกรมลงสนาม พบกับ ทีมชาติจีน ที่ ณ Kunming Haigeng Training Center Main Stadium ในวันที่ 14 ตุลาคม 2568 เวลา 15.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ถ่ายทอดสดทาง Youtube : BG Sports และแอพพลิเคชั่น True Vision Now