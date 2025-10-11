นครินทร์ คว้าโพเดียม เรซ 1 รุ่นท็อปสุดศึกเอเชีย โร้ด เรซซิ่ง สนาม 5 ที่เซปัง
“ชิพ” นครินทร์ อธิรัฐภูวภัทร์ ยอดนักแข่งไทยจาก “ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์” นำทัพดาวรุ่งไทย ทำผลงานในการแข่งขันเรซที่ 1 FIM Asia Road Racing Championship 2025 สนามที่ 5 ที่สนามเซปัง อินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต ประเทศมาเลเซีย บิด Honda CBR1000RR-R หมายเลข 41 แซงผ่านคู่แข่งผงาดคว้าโพเดียมอันดับ 3 รุ่นใหญ่สุด เอเชีย ซุปเปอร์ไบค์ 1,000 ซีซี (ASB1000) ทางด้านดาวรุ่งไทย “มิกซ์” ธนัช ละอองปลิว พา Honda CBR600RR แซงจากกริดที่ 11 จบท็อป 6 ได้สำเร็จก่อนดวลเรซที่ 2 อาทิตย์นี้
รุ่นเอเชีย ซุปเปอร์ไบค์ 1,000 ซีซี (ASB1000) ซึ่งรวมนักแข่งระดับท็อปดีกรีจากโมโตจีพีและตัวแข่งที่แรงที่สุดของรายการลงดวลความเร็วกัน “ชิพ” นครินทร์ อธิรัฐภูวภัทร์ บิด Honda CBR1000RR-R จาก “ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์” เริ่มต้นจากกริดสตาร์ตที่ 6 โดยประเมินสภาพสนามและอากาศที่ร้อนอย่างสุขุม ใช้ประสบการณ์ค่อยๆ พัฒนาความเร็วแซงผ่านคู่แข่งขึ้นมาอย่างต่อเนื่องโดยที่ไม่เสี่ยงกับความผิดพลาด ก่อนที่จะทะยานคว้าโพเดียมอันดับที่ 3 ได้สำเร็จ พาธงชาติไทยขึ้นไปฉลองพร้อมกับบวกคะแนนสะสมในตารางแชมเปี้ยนชิพได้ตามเป้า
รุ่นซุปเปอร์สปอร์ต 600 ซีซี (SS600) 2 ดาวรุ่งไทย บิด Honda CBR600RR ต้องพบกับความท้าทายอย่างมากในการแข่งขันสนามนี้ จากสภาพอากาศที่เซปังและความเข้มข้นในช่วงโค้งสุดท้ายของแชมเปี้ยนชิพจากการดวลกันของนักบิดระดับท็อปของเอเชีย โดยมีบททดสอบสำคัญคือกริดสตาร์ต หลังจากที่ “มิกซ์” ธนัช ละอองปลิว หมายเลข 31 ประสบอุบัติเหตุในรอบควอลิฟาย ทำให้ต้องออกสตาร์ตจากกริดที่ 11
เริ่มต้นการแข่งขันอย่างมุ่งมั่น ขยับความเร็วแซงผ่านคู่แข่งขึ้นมาได้อย่างต่อเนื่อง โดยเป้าหมายอยู่ที่การพยายามไล่กลุ่มนำให้ทัน ซึ่งดาวรุ่งไทยแสดงออกถึงหัวใจนักสู้ บดกับคู่แข่งหัวแถวระดับเอเชียจนถึงรอบสุดท้าย ก่อนคว้าท็อป 6 ขณะที่ “ข้าวกล้อง” จักรีภัทร พฤฒิสาร หมายเลข 20 ออกสตาร์ตในกริดที่ 12 บิดเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่ 11 โดย “ไฮเปค” กฤษฎา ธนะโชติ หมายเลข 18 ไม่ได้ลงทำการแข่งขันในสนามนี้เนื่องจากยังไม่หายจากอาการบาดเจ็บ
ขณะที่การแข่งขัน FIM Asia Road Racing Championship 2025 สนามที่ 5 มีการดวลความเร็วนักชิงชนะเลิศกันต่อเนื่องในเรซที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม 2568 นี้ ที่สนามเซปัง อินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต ประเทศมาเลเซีย ถ่ายทอดสดทางเฟซบุ๊ก https://web.facebook.com/AsiaRoadRacing