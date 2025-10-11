ทัพช้างศึกเคลื่อนพลบุกไต้หวัน อิชิอิ ล็อกเป้าหมายคว้าชัยให้ได้ทุกเกมที่เหลือ
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม “ช้างศึก” ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทย รวมตัวกันที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ออกเดินทางไปยัง ประเทศไต้หวัน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนทำการแข่งขันฟุตบอล เอเชี่ยน คัพ 2027 รอบคัดเลือก กลุ่มดี นัดที่สี่ พบกับ ทีมชาติไต้หวัน ในวันที่ 14 ตุลาคมนี้
การเดินทางครั้งนี้นำโดย มาซาทาดะ อิชิอิ หัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวญี่ปุ่น พร้อมด้วยทีมงานสต๊าฟโค้ชและนักกีฬาทั้ง 23 คนนำโดย “เจ” ชนาธิป สรงกระสินธ์, เบนจามิน เดวิส, สุภโชค สารชาติ, นิโคลัส มิคเกลสัน, วีระเทพ ป้อมพันธุ์
มาซาทาดะ อิชิอิ กล่าวว่า หลังจากที่เราแข่งจบแมตช์แรกด้วยความที่ไม่มีเวลามาก เราได้มีการแบ่งผู้เล่นเพื่อฟื้นฟูร่างกายและอีกชุดได้ฝึกซ้อมบ้าง จากนี้ไปเรามีเวลาอีก 2 วันในการลงแทคติกอีกครั้ง การที่โค้ชไต้หวันบอกว่าจะเปิดเกมรุกมากขึ้น ตนอยากให้เป็นแบบนั้นด้วย เพราะหากเขาเล่นเกมรุกมากจะเปิดพื้นที่เข้าทำให้เรามากขึ้น
กุนซือช้างศึก กล่าวอีกว่า สำหรับเหตุผลที่เรียกนักเตะ 2 คนทั้ง สันติภาพ จันทร์หง่อม และทรงวุฒิ ใคร่ครวญเข้ามาเพิ่มเติม เพราะเป็นผู้เล่นที่คุ้นเคยกันอยู่แล้ว และสามารถเรียกเข้ามาได้เลย เพราะนักเตะบางคนไม่สามารถมาได้หรืออยู่ไกล ทำให้เราไม่ได้เรียกมาได้ รวมถึงการเรียกสองคนนี้มีความคิดในใจอยู่แล้วว่าจะให้เขาเรียกยังไงบ้าง
“หลังจากนี้เราต้องการสามแต้มทุกเกม เพราะด้วยเกมกับเติร์กเมนิสถานเราไม่สามารถทำได้ ทำให้เราต้องมาทดแทนในส่วนที่เราไม่สามารถเก็บแต้มจากนัดนั้นมาได้ แม้ศรีลังกาจะชนะเติร์กเมนิสถานมาได้ แต่ผมอยากโฟกัสกับทีมเรามากกว่า แน่นอนว่าเกมต่อไปพวกเขายังได้เจอกันอีก เราต้องเน้นที่ทีมเรามากกว่าที่จะต้องเก็บสามแต้มให้ได้”
ด้าน สันติภาพ จันทร์หง่อม แบ๊กขวาทีมชาติไทย กล่าวว่า พวกเราพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์ ด้วยแทคติกของโค้ชด้วยและนักเตะที่มีอยู่ทุกคนพร้อมเต็มที่แล้ว รู้สึกดีใจทุกครั้งที่ได้ติดทีมชาติ และดีใจที่จะได้รับใช้ชาติในครั้งนี้ ส่วนตัวพร้อมเสมอหากโค้ชเมื่อโค้ชเรียกเข้ามา ทุกอย่างอยู่ที่โค้ชด้วยครับว่าจะเล่นแทคติกแบบแผ่นยังไง ผมมีหน้าที่ทำตามโค้ชครับ จริงๆ ถนัดแบ๊กขวา แต่เคยเล่นแบ๊กซ้ายมาด้วย แต่อยู่ที่โค้ชว่าจะให้ลงตรงไหนเกมนี้เป็นเกมเยือนเรารู้อยู่แล้วว่าจะต้องไปเก็บสามแต้มให้ได้
ขณะที่ ศฤงคาร พรมสุภะ กองหลังทีมชาติไทย กล่าวว่า หลังจากที่เราได้มีเวลาฟื้นฟูร่างกายและได้ซ้อมในช่วงเช้าที่ผ่านมา ถือว่าทุกคนพร้อมที่จะเดินทางไปเยือนไต้หวันแล้ว เราได้แก้ไขข้อผิดพลาดและเตรียมแผนมาอย่างดี ส่วนตัวคิดว่าเราจะทำออกมาได้ดี
“ผมไม่ได้กังวลที่โค้ชไ้ตหวันบอกว่าจะเปิดเกมรุกมากขึ้น เพราะเราเตรียมตัวมาอย่างดีทั้งเกมรุกและเกมรับ ทีมของเรามีวิธีการที่จะรับมือพวกเขาจากการที่ได้สเกาต์กันมา เป้าหมายในเกมนี้คือต้องเก็บสามแต้ม ทุกคนจะพยายามเล่นกันอย่างเต็มที่ครับ”
สำหรับ ทีมชาติไทย จะทำการแข่งขันฟุตบอล เอเชี่ยน คัพ 2027 รอบคัดเลือก กลุ่มดี นัดที่สี่ พบกับ ไต้หวัน ที่ไทเป มูนิซิปัล สเตเดียม ในวันที่ 14 ตุลาคม 2568 เวลา 17.30 น. ตามเวลาประเทศไทย ถ่ายทอดสดทาง ทีวีช่อง 32, YouTube : BG SPORTS และ True Visions Now