บุรีรัมย์ ล่องแดนใต้เจ๊า บีจี ปทุม 1-1 ฟุตบอลการกุศล SONGKHLA PAO CHARITY 2025
“ปราสาทสายฟ้า” บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ล่องแดนใต้ ลงสนามพบกับ “เดอะ แรบบิท” บีจี ปทุม ยูไนเต็ด ในการแข่งขันฟุตบอลการกุศล รายการ “SONGKHLA PAO CHARITY 2025” ที่สนามกีฬาติณสูลานนท์ จ.สงขลา เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม โดยรายได้ค่าเข้าชมเกมนี้ไม่มีการหักค่าใช้จ่าย จะมอบเป็นเงินเพื่อการศึกษา และใช้ในกิจกรรมกีฬาของจังหวัดสงขลา
สำหรับการลงไปแดนใต้ครั้งนี้ “ปราสาทสายฟ้า” บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ได้จัดทีมสต๊าฟโค้ชจากรั้ว บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด อะคาเดมี ลงไปสานฝัน คัดเลือกนักเตะเยาวชนรุ่นอายุ 12 ปี (เกิดปี พ.ศ.2557-2558) เพื่อต่อยอดเข้ามาเป็นนักเตะลูกเจี๊ยบสายฟ้า ในอนาคตด้วย
เกมนี้ในครึ่งแรกนาทีที่ 11 ปราสาทสายฟ้า ได้เตะมุมทางซ้าย โรเบิร์ต ซูลจ์ เปิดบอลโค้งด้วยขวาเข้าไปที่เสาแรก โรเบิร์ต บาวเออร์ ก้มตัวลงไปโหม่งบอลไปติดผู้เล่นบีจี ปทุม ยูไนเต็ด ก่อนที่ ฉัตรมงคล ทองคีรี จะเตะบอลทิ้งออกข้างไป
นาทีที่ 12 กิลเยร์เม บิสโซลี ยกบอลจากด้านในออกไปทางซ้ายให้ ปีเตอร์ ซูลจ์ เก็บบอลได้ในเขตโทษ จ่ายบอลต่อให้ โรเบิร์ต ซูลจ์ ได้ล้มตัวยิงบอลพุ่งผ่าน สลาวิซ่า บ็อกดาโนวิช นายด่านเดอะแรบบิท หายเข้าประตูไป ปราสาทสายฟ้าออกนำ 1-0 จากนั้นไม่มีจังหวะลุ้นทำประตูเพิ่ม จบครึ่งเวลาแรก บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ออกนำ บีจี ปทุม ยูไนเต็ด อยู่ 1-0
กลับมาเล่นครึ่งหลัง นาทีที่ 66 บีจี ปทุม ยูไนเต็ด ที่ได้บุกน้อยกว่า มาตามตีเสมอได้สำเร็จ พงศ์รวิช จันทวงษ์ ได้ส้มหล่นยิงตูมเดียวในกรอบเขตโทษบอลพุ่งตรงกรอบเข้าประตูไป บีจี ปทุม ยูไนเต็ด ตีเสมอ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด 1-1 จากนั้นไม่มีจังหวะลุ้นทำประตูจากทั้ง 2 ทีม จบเกม บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด เสมอ บีจี ปทุม ยูไนเต็ด ไป 1-1