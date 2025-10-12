บุศนันทน์-กุลวุฒิ ทะลุเข้ารอบชิง ศึกแบดมินตัน อาร์กติก โอเพ่น 2025
“ครีม” บุศนันทน์ อึ๊งบำรุงพันธุ์ และ “วิว” กุลวุฒิ วิทิตศานต์ 2 แบดมินตันไทย ทะลุเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ ในการแข่งขันแบดมินตัน รายการ เอชเอสบีซี บีดับเบิ้ลยูเอฟ เวิลด์ ทัวร์ ซูเปอร์ 500 รายการ “อาร์กติก โอเพ่น 2025” ชิงเงินรางวัลรวม 475,000 เหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ15.5 ล้านบาท ที่เอเนอร์เจีย อารีนา เมืองวานตา ประเทศฟินแลนด์ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม
การแข่งขันรอบรองชนะเลิศ มีนักแบดมินตันไทย ผ่านเข้ามาถึงรอบนี้หลายคนด้วยกัน คู่ไฮไลต์เป็นการโคจรมาเจอกันเอง ระหว่าง “ครีม” บุศนันทน์ อึ๊งบำรุงพันธุ์ มืออันดับ 19 ของโลก พบกับ “เมย์” รัชนก อินทนนท์ มืออันดับ 9 ของโลก ผลปรากฏว่า บุศนันทน์ ตบได้เด็ดขาดเอากว่าชนะ รัชนก 2 เกมรวด 28-26, 21-18 ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ ไปพบกับ ยามากูจิ อากาเนะ มืออันดับ 4 ของโลก จากญี่ปุ่น
ขณะที่ประเภทชายเดี่ยว “วิว” กุลวุฒิ วิทิตศานต์ มือ 3 ของโลก ลงดวลกับ ราสมุส เกมเก มืออันดับ 30 ของโลกจากเดนมาร์ก ผลปรากฏว่า กุลวุฒิ ยังฟอร์มร้อนแรง เอาชนะนักตบขนไก่เดนมาร์ก 2-0 เกม 21-15, 21-18 ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับ ฉู เตียน เฉิน จากไต้หวัน มืออันดับ 5 ของโลก
ส่วนประเภทคู่ผสม “บาส” เดชาพล พัววรานุเคราะห์ จับคู่กับ “เฟม” ศุภิสรา เพียวสามพราน มืออันดับ 3 ของโลก พ่ายให้กับ เฟิง เหยียนเจ๋อ กับ หวง ตงผิง คู่อันดับ 2 ของโลก จากจีน 1-2 เกม 21-15, 16-21, 12-21 ชวดเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศอย่างน่าเสียดาย
ด้านอีกคู่ “โอโม่” พรรคพล ธีระรัตน์สกุล จับคู่ “ปอป้อ” ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย คู่มืออันดับ 192 ของโลก ที่แพ้ เจียง เจิ้น ปัง และเหว่ย ยา ซิน คู่มือ 1 ของโลก จากจีน 1-2 เกม 21-16 12-21, 12-21 ตกรอบ