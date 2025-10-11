บาเบล พังประตูชัย! ตำนานลิเวอร์พูล บุกเชือดตำนาน เชลซี 1-0 แมตช์การกุศล
ไรอัน บาเบล ตำนานหงส์แดง สวมบทฮีโร่หลังทำประตูชัยพาทีมตำนานลิเวอร์พูล บุกเฉือนเอาชนะ ตำนาน เชลซี 1-0 ในการแข่งขันฟุตบอลการกุศล ที่สนาม สแตมฟอร์ด บริดจ์ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เมื่อคืนวันที่ 11 ตุลาคมที่ผ่านมา
แมตช์การกุศลครั้งนี้เป็นการพบกันระหว่าง ตำนาน เชลซี พบกับ ตำนาน ลิเวอร์พูล โดยทางเจ้าถิ่นตำนาน เชลซี จัดทัพชุดใหญ่นำโดย จอห์น เทอร์รี่, เอเดน อาซาร์ และดิเอโก คอสต้า ลงสนามด้านทางตำนาน ลิเวอร์พูล ส่ง เปเป้ เรน่า, ยอสซี่ เบนายูน และไรอัน บาเบล เป็นแกนหลัก
ผลการแข่งขันแมตช์นี้ปรากฏว่า เกมในครึ่งเวลาแรกยังทำอะไรกันไม่ได้ เสมอกันอยู่ 0-0 ก่อนเข้าสู่ครึ่งหลังทางทีมเยือน ตำนานลิเวอร์พูล ได่ประตูขึ้นนำ 1-0 จาก ไรอัน บาเบล นาทีที่ 78 และกลายเป็นประตูชัยส่งผลให้ตำนานหงส์แดงคว้าชัยแมตช์การกุศลในครั้งนี้ไปได้
