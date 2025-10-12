โรนัลโด้พลาดจุดโทษ! โปรตุเกส ได้เนเวส โขกชัยดับไอร์แลนด์ 1-0 เฮ 3 นัดรวดคัดบอลโลก
“ฝอยทอง” โปรตุเกส ซัดชัยนาทีบาป เบียดคว้าชัยเหนือ “ยักษ์เขียว” ไอร์แลนด์ 1-0 เก็บชัย 3 นัดรวด ในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป กลุ่มเอฟ ที่สนามเอสตาดิโอ โชเซ อัลวาลาเด ประเทศโปรตุเกส เมื่อคืนวันที่ 11 ตุลาคมที่ผ่านมา
การแแข่งขันในกลุ่มเอฟ โปรตุเกส เปิดบ้านพบ ไอร์แลนด์ โดยเกมนี้เจ้าถิ่นส่ง แบร์นาโด้ ซิลวา, บรูโน่ แฟร์นานเดส และคริสเตียโน่ โรนัลโด้ นำทัพ ขณะที่ทีมเยือนจัด ควีวีน เคลเลเฮอร์, เซมุส โคลแมน และดันแคน เฟอร์กูสัน นำทัพ
ในครึ่งแรกยังไม่มีสกอร์ ทำให้ยังเสมอกันอยู่ 0-0 ก่อนเข้าสู่ครึ่งหลังนาทีที่ 75 โปรตุเกสได้ลูกจุดโทษ แต่ว่า คริสเตียโน่ โรนัลโด้ ยิงไปติดเซฟ ควีวีน เคลเลเฮอร์ อย่างไรก็ตาม ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาที 90+1โปรตุเกส ได้ประตูชัยจาก รูเบน เนเวส ที่โหม่งเข้าไปตุงตาข่าย จบเกม โปรตุเกส ชนะ ไอร์แลนด์ 1-0
อีกคู่ในกลุ่มเดียวกัน ฮังการี 2-0 อาร์เมเนีย ทำให้สถานการณ์ในกลุ่มเอฟ หลังลงเตะไปแล้ว 3 นัด โปรตุเกส ขึ้นนำเป็นอันดับ 1 ของกลุ่ม คว้าชัย 3 นัดรวด มี 9 แต้มเต็ม ตามมาด้วยอันดับ 2 ฮังการี 4 แต้ม, อันดับ 3. อาร์เมเนีย 3 แต้ม และอันดับ 4. ไอร์แลนด์ 1 แต้ม
ด้านผลคู่อื่น
กลุ่มอี สเปน ชนะ จอร์เจีย 2-0 และบัลแกเรีย แพ้ ตุรกี 1-6
กลุ่มไอ นอร์เวย์ ชนะ อิสราเอล 5-0 และเอสโตเนีย แพ้ อิตาลี 1-3
กลุ่มเค ลัตเวีย เสมอ อันดอร์รา 2-0 และเซอร์เบีย แพ้ แอลเบเนีย 0-1