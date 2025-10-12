เกษตร-ธรรมศาสตร์ คว้าทองฟอยล์ ศึกฟันดาบยู-โอเพ่น
การแข่งขันกีฬาฟันดาบรายการ “ยู-โอเพ่น ทีม แชมเปี้ยนชิพส์ 2025” ชิงถ้วยพระราชทานของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเป็นการแข่งขันประเภททีมในระดับอุดมศึกษา เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักกีฬาฟันดาบที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ทั้งสถาบันการศึกษาชั้นนำในประเทศ รวมถึงโรงเรียนเหล่าทางทหารอีกด้วย แข่งขันที่ลานแสดงสินค้า ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม เป็นวันที่สองของการแข่งขัน มีการชิงชัยกันทั้งสิ้น 2 เหรียญทอง ในประเภทฟอยล์ทีมชาย และฟอยล์ทีมหญิง
ไฮไลต์อยู่ที่ประเภทฟอยล์ทีมหญิง โดยทีมจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ได้ตัวหลักฝีมือดีเป็นนิสิตแลกเปลี่ยนชาวต่างชาติ 2 คนมาร่วมทีม ได้แก่ โซเฟีย อูราโคว่า ชาวรัสเซีย และ ฮุยชู วู ชาวจีน นอกจากนี้ยังมีนิสิตเกษตรฯ ชาวไทยอีก 2 คนคือ รวินันท์ สุทธา และ ศญาพร วนาภิชิต ช่วยเสริมทัพ โดยพบกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่เพิ่งได้แชมป์เมื่อวานในประเภทเอเป้ทีมหญิง นำโดย ปานฟ้า วรนุช, ภารัศมี รัตตเสรี และ พรชิตา พึ่งขุนทด ผลปรากฏว่า ทีมจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โชว์ฟอร์มเหนือกว่า เอาชนะไปแบบสบายมือ คว้าเหรียญทองไปครองด้วยสกอร์ 5 ต่อ 1 ในขณะที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครองเหรียญทองแดงร่วมกัน
ส่วนประเภทฟอยล์ทีมชาย เป็นการชิงชัยกันระหว่าง ทีมจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เอ และบี โดยทีมเอ มีรุ่นพี่ทีมชาติตัวเก๋าอย่าง ศิษฎิพัฒน์ ดวงพัตรา ตามด้วย เจ้าคุณ จันทร์ศิริธร, กฤษณพงษ์ แก้วประดิษฐ์ และ วิศิษฐ์ เด่นโกวิทย์กิจ ในขณะที่ทีมบีประกอบด้วย พลภูมิ จึงอำนวยชัย, ธนดล กลิ่นนิ่มนวล, รามิลเทพ เบลี่ย์ และ ผกาญจน์ พงษ์ดี ผลปรากฏว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เอ เอาชนะไปอย่างไม่ยากเย็น คว้าเหรียญทองไปครองด้วยสกอร์ 5 ต่อ 1 ส่วนเหรียญทองแดงเป็นของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
ในวันพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้าย ยังมีชิงชัยกันอีก 2 เหรียญทอง ในประเภทเซเบอร์ทีมชาย และเซเบอร์ทีมหญิง เริ่มแข่งขันตั้งแต่เวลา 9.00-17.00 น.นาฬิกา ผู้ที่สนใจสามารถรับชมการแข่งขันได้ฟรี