พิมพิชยา ประเดิมลงสนามให้ วองเดิร์ฟ น็องซี่ ช่วยตบคว้าชัย-ได้เอ็มวีพี
“บีม” พิมพิชยา ก๊กรัมย์ นักตบลูกยางสาวทีมชาติไทย ประเดิมลงสนามให้กับต้นสังกัดใหม่ วองเดิร์ฟ น็องซี่ วีซี สโมสรในลีกวอลเลย์บอลสูงสุดของประเทศฝรั่งเศส ในนัดเปิดสนามฤดูกาล พบกับ เบซิเอร์ แองเจิลส์
การแข่งขันแมตช์เปิดสนามของฤดูกาล วองเดิร์ฟ น็องซี่ วีซี ต้นสังกัดใหม่ของ พิมพิชยา ก๊กรัมย์ พบกับ เบซิเอร์ แองเจิลส์ โดยผลการแข่งขันปรากฏว่า วองเดิร์ฟ น็องซี่ ตบเอาชนะไปได้ 3-0 เซต
สำหรับแมตช์นี้ พิมพิชยา ก๊กรัมย์ ลงสนามทำไป 17 แต้ม พร้อมกับการคว้านักกีฬายอดเยี่ยมประจำเกม หรือ เอ็มวีพี ไปครอง ถือเป็นการประเดิมซีซั่นใหม่กับทีมใหม่ได้อย่างสวยงามของนักตบลูกยางสาววัย 27 ปีรายนี้
