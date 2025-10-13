ลอนเทนนิส ได้ธนาคารออมสินหนุน จัดศึกเยาวชนนานาชาติเก็บคะแนนโลก
นายสุชัย พรชัยศักดิ์อุดม นายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมัยที่ 2 เปิดเผยว่า สหพันธ์เทนนิสนานาชาติ (ไอทีเอฟ) ได้อนุมัติให้ประเทศไทย โดยสมาคมกีฬาลอนเทนนิสฯ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ เก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลก ในเดือนตุลาคมนี้ รวม 2 รายการ โดยมีธนาคารออมสินเป็นผู้สนับสนุนหลักในการจัดการแข่งขัน
การแข่งขันรายการแรกคือ GSB – ITF Juniors World Tennis Tour 2025 J60 หรือจีเอสบี – ไอทีเอฟ จูเนียร์ส เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ 2025 เจ 60 (1) จัดที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี ระหว่างวันที่ 18-25 ตุลาคม 2568 และรายการที่ 2 GSB – ITF Juniors World Tennis Tour 2025 J60 (2) จัดการแข่งขันที่เดียวกัน ระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม-1 พฤศจิกายน 2568
“ทั้ง 2 รายการที่จัดขึ้นเป็นการเปิดโอกาสให้นักเทนนิสที่อันดับเยาวชนโลกยังไม่สูงมาก ได้เข้าร่วมการแข่งขัน ผ่านการได้รับไวลด์การ์ดหรือสิทธิพิเศษ ซึ่งเราในฐานะเจ้าภาพมีสิทธิ์ให้ไวลด์การ์ดทั้งในรอบควอลิฟายและรอบเมนดรอว์ จะทำให้นักกีฬาไทยมีโอกาสได้สะสมคะแนนเพื่อสร้างอันดับเยาวชนโลก”
นายกเทนนิสไทยกล่าวในช่วงท้ายว่า การแข่งขันดังกล่าว ได้รับความสนใจจากนักเทนนิสประเทศต่างๆ อาทิ ฮ่องกง จีน เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น โปแลนด์ อินโดนีเซีย ไต้หวัน อินเดีย สิงคโปร์ สหรัฐฯ ฟิลิปปินส์ และไทย เป็นต้น โดยเฉพาะไทย ซึ่งจะมีนักกีฬาอายุระหว่าง 14-18 ปีเข้าร่วมจำนวนไม่น้อย
สำหรับก่อนหน้านี้ ธนาคารออมสิน ยังได้สนับสนุนจัดการแข่งขันผ่านมาแล้ว 3 รายการ ได้แก่ รายการ GSB Asian 14&Under 2025 (1) รายการ GSB Asian 14&Under 2025 (2) ช่วงเดือนกรกฎาคม และรายการ ออมสิน ไทยแลนด์ แชมป์เปี้ยนชิพ สนาม 7 ชิงเงินรางวัลรวม 600,000 บาท ช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมา