อิชิอิ อุบไต๋แทคติกบุกดวลไต้หวัน ยันปรับจูนทัพดีกว่าเดิม ลั่นคว้าชัยชนะ
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม ที่ห้องแถลงข่าว ไทเป มูนิซิปัล สเตเดียม ประเทศไต้หวัน ฝ่ายจัดการแข่งขันจัดงานแถลงข่าวความพร้อมก่อนการแข่งขันฟุตบอล เอเชี่ยน คัพ 2027 รอบคัดเลือก กลุ่มดี นัดที่สี่ ระหว่าง ทีมชาติไต้หวัน พบกับ ทีมชาติไทย โดยการแถลงข่าวครั้งนี้นำโดย มาซาทาดะ อิชิอิ กุนซือทีมชาติไทย พร้อมด้วย “ต้น” ธีรศักดิ์ เผยพิมาย กองหน้าทัพช้างศึก
มาซาทาดะ อิชิอิ กล่าวว่า เราเจอคู่ต่อสู้ทีมเดิมอย่างไต้หวัน เกมแรกเราชนะมาได้ เป้าหมายเกมนี้ยังคงเหมือนกัน ไม่ว่าเราจะเล่นเกมเหย้าหรือเกมเยือน เราต้องแก้ไขที่ตัวเรามากกว่า หากเราไปเล่นเกมเยือนแล้วเล่นไม่ดี คู่ต่อสู้ไม่เหมือนเดิมทุกครั้ง มีเปลี่ยนแปลงไป ตนพยายามแก้ไขในสิ่งที่เรายังทำได้ยังไม่ดี
“สำหรับนี้คงพูดถึงวิธีการเล่นไม่ได้ว่าจะแตกต่างกันอย่างไร แต่อยากจะบอกว่าจากการดูเกมแรก สิ่งไหนที่ต้องปรับปรุงเราจะทำให้ดีกว่าที่ผ่านมา และมารอดูกันตอนเริ่มเกมว่าจะเป็นอย่างไร ในส่วนของ ณัฐพงษ์ สายริยา มีการเล่นในไทยลีกที่เสถียรและเสมอต้นเสมอปลาย ไม่ว่าจะเป็นการขึ้นเกมที่ดี และช่วยพูดกระตุ้นแนะนำเพื่อนๆ ได้ดี”
ด้าน “ต้น” ธีรศักดิ์ เผยพิมาย กล่าวว่า เรามีการทำการบ้านที่ดีมาโดยตลอดตั้งแต่เข้าแคมป์วันแรก เกมนี้เราจะเก็บสามคะแนนให้ได้ บรรยากาศในทีมดีขึ้นจากเกมแรกที่ทำให้เราเก็บสามแต้มในบ้านได้ เกมนี้เช่นกันเราต้องทำให้ได้ เพื่อจะที่จะทำให้แฟนบอลมีความสุขและมีกำลังใจลุยกันต่อในเกมต่อไป
“ส่วนตัวกดดันครับที่เป็นกองหน้าคนเดียว แต่พี่ๆ คอยซัพพอร์ตตลอด และจะทำให้เต็มที่ครับ จะคว้าชัยชนะให้ได้” ธีรศักดิ์ กล่าวปิดท้าย
สำหรับ ทีมชาติไทย จะทำการแข่งขันฟุตบอล เอเชี่ยน คัพ 2027 รอบคัดเลือก กลุ่มดี นัดที่สี่ พบกับ ไต้หวัน ที่ไทเป มูนิซิปัล สเตเดียม ในวันที่ 14 ตุลาคม 2568 เวลา 17.30 น. ตามเวลาประเทศไทย ถ่ายทอดสดทางช่อง 32, YouTube : BG SPORTS และ True Visions Now
สำหรับ 11 ตัวจริงทีมชาติไทยที่คาดว่าลงสนามพบกับ ทีมชาติไต้หวัน ประกอบด้วย ผู้รักษาประตู ปฏิวัติ คำไหม / กองหลังแบ๊กซ้าย อภิสิทธิ์ โสรฎา, แบ๊กขวา ศุภนันท์ บุรีรัตน์, คู่เซ็นเตอร์ ณัฐพงษ์ สายริยา และศฤงคาร พรหมสุภะ / กองกลาง วีระเทพ ป้อมพันธุ์ และเบนจามิน เดวิส / แนวรุก ชนาธิป สรงกระสินธ์, ปีกซ้าย สุภโชค สารชาติ, ปีกขวา นิโคลัส มิคเกลสัน / กองหน้า ธีรศักดิ์ เผยพิมาย