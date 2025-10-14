แมสคอตซีเกมส์ แก๊งเดอะสาน 7 สี ยังอยู่ครบ เพิ่มเติมเพื่อนใหม่ ลายธงชาติ
ความเคลื่อนไหวของการแข่งขันมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 และอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน โดยซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม 2568 ที่กรุงเทพมหานคร, ชลบุรี และสงขลา และอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 20-26 มกราคม 2569 ที่ จ.นครราชสีมา โดยมีแมสคอตประจำการแข่งขันคือ “เดอะสาน”
น.ส.ศมจรส มิ่งคำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการ และโฆษกการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เปิดเผยว่า สำหรับแก๊งแมสคอต “เดอะสาน” ประจำการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 และอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 ทั้ง 7 สี 7 ตัวเดิม ยังอยู่ครบ ไม่ได้หายไปไหน เรายังคงใช้ทุกตัว ไม่ได้ยกเลิกแต่อย่างใด ที่เพิ่มเติมคือเพื่อนใหม่ “ลายธงชาติไทย” นั่นเอง
น.ส.ศมจรส กล่าวอีกว่า สำหรับแมสคอตเพื่อนใหม่ของแก๊ง “เดอะสาน” เวอร์ชั่นใหม่นี้ จะใช้ลายธงชาติไทยทั้งในส่วนของซีเกมส์และอาเซียนพาราเกมส์ โดยและจะถูกนำไปใช้เป็นแบบทางการในพิธีมอบเหรียญรางวัลและกิจกรรมหลักของการแข่งขัน
“ส่วนแมสคอตแบบเดิมที่เป็น 7 ตัว 7 สี จะยังคงอยู่และจะนำมาผลิตเป็นของที่ระลึกและสินค้าต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับซีเกมส์และอาเซียนพาราเกมส์ เพื่อเพิ่มสีสันและสร้างความประทับใจแก่เด็กและประชาชนทั่วไปอีกด้วย”