เปิดสถิติ ช้างศึกvsไต้หวัน เช็กช่องทางชมสด แมตช์สำคัญคัดเอเชี่ยนคัพ 2027
“ช้างศึก” ทีมชาติไทย อันดับ 101 ของโลก มีโปรแกรมลงสนามด้วยการบุกเยือน ทีมชาติไต้หวัน อันดับ 173 ของโลก ในการแข่งขันฟุตบอล เอเชี่ยน คัพ 2027 รอบคัดเลือก กลุ่มดี นัดที่สี่ ที่ไทเป มูนิซิปัล สเตเดียม ประเทศไต้หวัน ในวันนี้ (14 ตุลาคม) ตามเวลาไทย 17.30 น. โดยแมตช์นี้จะถ่ายทอดสดทางช่อง 32, YouTube : BG SPORTS และ True Visions Now
สำหรับสถิติการพบกัน 5 นัดหลังสุดระหว่าง ทีมชาติไทย vs ไต้หวัน ปรากฏว่า ทีมชาติไทย เอาชนะไปได้ 3 นัด เสมอกัน 1 นัด และไต้หวัน ชนะได้ 1 นัด ประกอบด้วย
วันที่ 9 ตุลาคม 2025 ไทย 2-0 ไต้หวัน (เอเชี่ยนคัพ)
วันที่ 16 มิถุนายน 2023 ไต้หวัน 2-2 ไทย (อุ่นเครื่อง)
วันที่ 14 ธันวาคม 2022 ไทย 0-1 ไต้หวัน (อุ่นเครื่อง)
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2015 ไทย 4-2 ไต้หวัน (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
วันที่ 16 มิถุนายน 2015 ไต้หวัน 0-2 ไทย (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
ส่วนผลงาน 5 นัดหลังสุดของทีมชาติไต้หวัน ดังนี้
วันที่ 9 ตุลาคม 2025 แพ้ ไทย 0-2 (เยือน-เอเชี่ยนคัพ)
วันที่ 5 กันยายน 2025 แพ้ อินโดนีเซีย 0-6 (เยือน-อุ่นเครื่อง)
วันที่ 10 มิถุนายน 2025 แพ้ ศรีลังกา 1-3 (เยือน-เอเชี่ยนคัพ)
วันที่ 5 มิถุนายน 2025 ชนะ มาเก๊า 2-0 (เหย้า-อุ่นเครื่อง)
วันที่ 23 มีนาคม 2025 แพ้ เติร์กเมนิสถาน 1-2 (เหย้า-เอเชี่ยนคัพ)
ด้านผลงาน 5 นัดหลังสุดของทีมชาติไทย ดังนี้
วันที่ 9 ตุลาคม 2025 ชนะ ไต้หวัน 2-0 (เหย้า-เอเชี่ยนคัพ)
วันที่ 7 กันายน 2025 แพ้ อิรัก 0-1 (เหย้า-คิงส์คัพ)
วันที่ 4 กันยายน 2025 ชนะ ฟิจิ 3-0 (เหย้า-คิงส์คัพ)
วันที่ 10 มิถุนายน 2025 แพ้ เติร์กเมนิสถาน 1-3 (เยือน-เอเชี่ยนคัพ)
วันที่ 4 มิถุนายน 2025 ชนะ อินเดีย 2-0 (เหย้า-อุ่นเครื่อง)
สำหรับเกมนี้ “ช้างศึก” ทีมชาติไทย ภายใต้การคุมทัพของ มาซาทาดะ อิชิอิ กุนซือชาวญี่ปุ่น เตรียมจัดทัพผู้เล่น โดยรายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามในเกมนี้ ประกอบด้วย ผู้รักษาประตู ปฏิวัติ คำไหม / กองหลังแบ๊กซ้าย อภิสิทธิ์ โสรฎา, แบ๊กขวา ศุภนันท์ บุรีรัตน์, คู่เซ็นเตอร์ ณัฐพงษ์ สายริยา และ ศฤงคาร พรหมสุภะ / กองกลาง วีระเทพ ป้อมพันธุ์ และ เบนจามิน เดวิส / แนวรุก ชนาธิป สรงกระสินธ์, ปีกซ้าย สุภโชค สารชาติ, ปีกขวา นิโคลัส มิคเกลสัน / กองหน้า ธีรศักดิ์ เผยพิมาย
ส่วน ทีมชาติไต้หวัน ของกุนซือ ฮวง เช หมิง เรียกตัวติดทัพนำทัพโดย จอห์น เบนซี่ หัวหอกเชื้อชาติเฮติ, เชน เชา อัน ดาวยิงมากประสบการณ์วัย 30 ปี, เจ้า หมิง ซื่อ ห้องเครื่องฝีเท้าดี, คริสโตเฟอร์ ทิ เอ๋า แนวรับจากสโมสรนิวยอร์ค ซิตี้ ทู และ หวง เชี่ย หลิน นายทวารกัปตันทีม ซึ่งฟิตสมบูรณ์เตรียมลงบู๊ทั้งหมด
ในส่วนของสถานการณ์ในกลุ่มดีนั้น เติร์กเมนิสถาน, ศรีลังกา และ ทีมชาติไทย มี 6 แต้มเท่ากัน แต่ผลต่างประตูได้เสียในเฮดทูเฮด 3 ทีมของทีมชาติไทยเป็นรองอีก 2 ทีม ทำให้ ทีมชาติไทย รั้งอันดับ 3 ขณะที่อันดับ 1 เติร์กเมนิสถาน และอันดับ 2 ศรีลังกา ยังมีโอกาสลุ้นเข้ารอบด้วยกันทั้ง 3 ทีม ส่วน ไต้หวัน แพ้รวด 3 นัด ยังไม่มีแต้ม จมบ๊วยอันดับ 4 โอกาสตกรอบค่อนข้างสูง
ดังนั้นเกมที่ ทีมชาติไทย บุกไปเยือน ไต้หวัน ในแมตช์นี้จึงถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากหากคว้าชัยเก็บ 3 แต้มกลับออกมาได้ จะทำให้โอกาสในการผ่านเข้ารอบต่อไปสดใส อย่างไรก็ตาม คงจะต้องลุ้นผลการแข่งขันอีกคู่ในกลุ่มระหว่าง เติร์กเมนิสถาน ไปเยือน ศรีลังกา ที่จะเตะในเวลา 17.45 น. อีกด้วย