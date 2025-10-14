จอมหลังวิหก กระชาก 2 ทอง ศึกยกเหล็กคนพิการชิงแชมป์โลก ที่อียิปต์
“วิหก” พงศกร ชุมชัย นักยกน้ำหนักคนพิการทีมชาติไทย วัย 48 ปี โชว์พลังกระชาก 2 เหรียญทอง ในการแข่งขันยกน้ำหนักคนพิการชิงแชมป์โลก รายการ “ไคโร 2025 อีลิต เวิลด์ แชมเปี้ยนชิพส์” ที่กรุงไคโร ประเทศอียิปต์ เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม
การแข่งขันในรุ่นน้ำหนักไม่เกิน 65 กิโลกรัมชาย ประเภทเลเจนด์ (รุ่นอายุ 45 ปีขึ้นไป) “วิหก” พงศกร ชุมชัย จอมพลังหนุ่มไทย ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม ด้วยการคว้ามาได้ 2 เหรียญทองจากการยกเบสต์ ลิฟต์ 162 กก. พร้อมทำลายสถิติเอเชียของตัวเองที่ทำไว้ 160 กิโลกรัม ที่ประเทศจีน และโททัล ลิฟต์ 476 กิโลกรัม
พงศกร ชุมชัย เก็บเพิ่ม 2 เหรียญทองให้กับทัพยกเหล็กไทย ทำให้ทีมยกน้ำหนักพาราไทยกวาดไปแล้ว 4 เหรียญทอง หลังก่อนหน้านี้ได้มาจาก ทองสา มารศรี คว้าได้ 2 เหรียญทองในวันแรกของการแข่งขัน