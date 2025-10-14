มีต เดอะ เพรส ซีเกมส์ 2025 หนแรก 6 สมาคมกีฬา ประกาศเป้ากวาดรวม 36 ทอง
นายไพฑูร ชุติมากรกุล นายกสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย ผศ.พิมล ศรีวิกรม์ ประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ, นายธนา ไชยประสิทธิ์ รองประธานและเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในฐานะหัวหน้าคณะนักกีฬาไทย ชุดซีเกมส์ 2025 ร่วมงานแถลงข่าว มีต เดอะ เพรส ซีเกมส์ 2025 ครั้งที่ 1 ที่ห้องประชุม 222 สนามราชมังคลากีฬาสถาน การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) หัวหมาก เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม
นายไพฑูร ชุติมากรกุล กล่าวว่า มีต เดอะ เพรส ซีเกมส์ 2025 รอบนี้ ถือเป็นหนแรกที่สมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาฯจัดขึ้น โดยกำหนดจัดขึ้นทั้งหมด 9 ครั้ง เพื่อเช็กความพร้อมและประเมินความคาดหวังสมาคมกีฬาต่างๆของไทย ก่อนเข้าร่วมซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ซึ่งประเทศไทย จะเป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม 2568 ซึ่งหนแรกมี 6 สมาคมกีฬาเข้าร่วม หลังจากนี้ถือเป็นโค้งสุดท้ายของการเตรียมงาน เชื่อว่ากระแสซีเกมส์จะยิ่งแทรกซึมเข้าไปอยู่ในความสนใจของประชาชนคนไทยมากขึ้นเรื่อยๆ และแน่นอนว่าเป้าหมายของไทย หนีไม่พ้นการทวงคืนเจ้าเหรียญทอง
ผศ.พิมล ศรีวิกรม์ กล่าวว่า ตนมั่นใจครั้งนี้ทัพนักกีฬาไทยจะทวงคืนเจ้าเหรียญทอง และสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยแน่นอน หนนี้ มี 50 ชนิดกีฬา 3 กีฬาสาธิต และ 1 กีฬาสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ แม้จะจัดกีฬามากที่สุดก็จริง แต่ส่วนมากเป็นกีฬาที่อยู่ในโอลิมปิกเกมส์ และเอเชี่ยนเกมส์ และรอบนี้นักกีฬาไทยที่เข้าร่วมมีมากกว่า 2,000 คน ส่วนกัมพูชา ยืนยันส่งนักกีฬาเข้าร่วมประมาณ 300 คน ซึ่งลดลงจากตอนแรก เนื่องจากกัมพูชากังวลเรื่องความปลอดภัย
นายธนา ไชยประสิทธิ์ กล่าวว่า เราเริ่มเก็บตั้งแต่เดือนมกราคม 2568 ทุกสมาคมมีความพร้อม หลายสมาคมส่งนักกีฬาไปฝึกซ้อมและแข่งขันต่างประเทศ การเตรียมการที่ดีและมีความพร้อมในครั้งนี้ ตนเชื่อว่าจะทำให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าเจ้าเหรียญทองได้อย่างแน่นอน ส่วนการแข่งขันที่จัดใน 3 จังหวัด ตนมองว่าท้าทายในเรื่องของการบริหารจัดการอยู่บ้าง แต่ก็เชื่อว่าไทยจะสามารถผ่านไปได้ด้วยดี ในช่วงโค้งสุดท้ายนี้ตนอยากขอเตือนให้นักกีฬาระวังอุบัติเหตุทั้งจากการฝึกซ้อมหรือการใช้ชีวิตนอกสนาม รวมถึงการรับประทานยา ซึ่งอาจขัดต่อกฎระเบียบเรื่องสารกระตุ้น
พล.ร.อ.สุธีพงศ์ แก้วทับ อุปนายกสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย ในฐานะผู้จัดการทีมปัญจกีฬาไทย กล่าวว่า ทีมเก็บตัวฝึกซ้อมอยู่ที่ จ.ชลบุรี ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2567 ภายใต้การคุมทีมของโค้ชชาวเยอรมัน ซึ่งจะจัดที่หาดจอมเทียน 16-20 ธันวาคม 2568 เริ่มแข่งจริง 17 ธันวาคม ชิง 6 เหรียญทอง ถือเป็นครั้งที่ 2 ที่มีจัดในซีเกมส์ ต่อจากที่ฟิลิปปินส์ เมื่อปี 2019 รอบนี้มี 8 ชาติเข้าร่วม ไทยส่ง 12 คน แบ่งเป็น ชาย 6 คน หญิง 6 คน เป้าหมายมองไปที่ 2 เหรียญทอง ที่มีลุ้นก็คือ อีเวนต์ ไตรแอธเล ที่เรามี ภูริช โยเฮือง ซึ่งผ่านเวทีโอลิมปิก 2024 มาแล้ว เป็นความหวัง
นายวิจิตร สิทธินาวิน นายกสมาคมกีฬาไตรกีฬาแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ไตรกีฬาซีเกมส์จะแข่งขันที่แหลมแม่พิมพ์ จ.ระยอง ชิงชัย 11 เหรียญทอง แข่งขัน 16-19 ธันวาคม ซึ่งเป็นช่วงวันธรรมดา ดังนั้นถือว่าไม่กระทบ หรือรบกวนนักท่องเที่ยว อีกนัยยะหนึ่งถือเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองระยอง หนนี้ทีมตั้งเป้าหมายไว้ 2 เหรียญทองอย่างน้อย หรืออาจได้ถึง 4 เหรียญทอง อย่างก็ตามต้องสู้กับกัมพูชา ที่ดึงผู้เล่นระดับโลกจากฝรั่งเศสเกือบยกเซตและดึงนักกีฬาจีนมาช่วยอีก เรียกว่านักกีฬาทั้งทีมไม่มีชาวกัมพูชาเลย ซึ่งนี่คือคู่แข่งสำคัญที่จะแย่งเหรียญทองจากเรา
นายสุระกิจ อุดมพืช ผู้ช่วยเลขาธิการสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ขี่ม้ากลับมาแข่งขันในซีเกมส์อีกครั้งรอบ 8 ปึ ซึ่งเราเก็บตัวมาอย่างต่อเนื่อง 2 ปี มีทั้งกลุ่มที่ซ้อมอยู่ที่เมืองไทยและต่างประเทศ หลายคนมีแมตช์แข่งขันอย่างต่อเนื่องด้วย ซึ่งเป้าหมายเราคาดหวังที่ 5 เหรียญทอง ซึ่งสมาคมเชื่อมั่นในศักยภาพของนักกีฬาไทย ว่าจะไปถึง 6 เหรียญทองแน่นอน
นพ.ไพโรจน์ บุญคงชื่น นายกสมาคมกีฬาขี่ม้าโปโลแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ที่ผ่านมาสมาคมพยายามเตรียมทีมอย่างเต็มที่ ฝึกซ้อมและแข่งขันมาโดยตลอด สำหรับซีเกมส์ 2025 มีชิง 2 เหรียญทอง แข่งขันที่วีเอส สปอร์ต คลับ และสยาม โปโล ปาร์ค ถือเป็นการกลับมาจัดชิงชัยเป็นหนแรกตั้งแต่ปี 2017 ด้วย ด้านความคาดหวังของทีม ยังเชื่อว่าจะคว้าได้ทั้ง 2 เหรียญทอง ทั้งประเภทแฮนดิแคป 2-4 และ 4-6 ส่วนคู่แข่งสำคัญคือ มาเลเซีย
“โค้ชตั๊ม” พล.อ.อ.วิสุทธิ์ กสิยะพัท รองประธานฝ่ายเทคนิค และหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย จากสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย กล่าวว่า จักรยานซีเกมส์รอบนี้ เราจัดครบทั้ง 4 ประเภท รวม 17 เหรียญทอง แบ่งเป็นถนน 7 เหรียญทอง, บีเอ็มเอ็กซ์ 2 เหรียญทอง, เสือภูเขา 3 เหรียญทอง และลู่ 5 เหรียญทอง โดยจะมี 2 อีเวนต์ คือ ทีมเพอร์ซูต กับทีมสปรินต์ ซึ่งเป็นอีเวนต์ที่กัมพูชา ลงทะเบียนมาในตอนแรก แต่ถอนทีมไป ทำให้จัดแข่งขันไม่ได้ เนื่องจากชาติที่เข้าร่วมไม่ครบ 4 ชาติ ความหวังจากที่หวังเต็มที่ 8 เหรียญทอง จึงลดลง อย่างไรก็ตาม ยังเชื่อว่าจากอีเวนต์ที่เหลือ เราน่าจะมี 6 เหรียญทองในมือ
พล.ต.ต.นภันต์วุฒิ เลี่ยมสงวน อุปนายกสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยฯ กล่าวว่า กรีฑาในซีเกมส์ เรามีเป้าหมายเดียว คือการครองเจ้าเหรียญทอง ครั้งก่อนเราได้มา 16 เหรียญทอง ได้เจ้าเหรียญทอง หนนี้เราหวัง 17 เหรียญทอง รอบนี้สมาคมพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อจะพัฒนานักกีฬา และตัดสินใจดึงโค้ชมือดีชาวอเมริกัน มาช่วยติวเข้มนักวิ่งระยะสั้น เพื่อทำสถิติให้ดีขึ้น รอบนี้สมาคมยังมั่นใจว่าทีมจะสร้างผลงานได้ดีอย่างที่เราตั้งเป้าเอาไว้อย่างแน่นอน
สรุป มีต เดอะ เพรส ซีเกมส์ 2025 ครั้งที่ 1 ทั้ง 6 สมาคมกีฬาตั้งเป้ารวม 34-36 เหรียญทอง ประกอบด้วย กรีฑา 17 เหรียญทอง, ขี่ม้า 5 เหรียญทอง, ขี่ม้าโปโล 2 เหรียญทอง, ไตรกีฬา หวัง 2 เหรียญทองอย่างน้อย หรืออาจได้ถึง 4 เหรียญทอง, ปัญจกีฬาสมัยใหม่ 2 เหรียญทอง และจักรยาน 6 เหรียญทอง
สำหรับ มีต เดอะ เพรส ซีเกมส์ 2025 หนที่ 2 จะมีขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม 2568 ที่ ห้องประชุม 222 สนามราชมังคลากีฬาสถาน กกท. เช่นเดิม เริ่มเวลา 13.00 น. โดยมี 7 สมาคมกีฬาเข้าร่วม ประกอบด้วย แบดมินตัน, เทนนิส, สควอช, เทเบิลเทนนิส, ยิมนาสติก, ยิงปืนรณยุทธ์ และยกน้ำหนัก
