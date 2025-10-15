โค้ชวัง รับแข้ง U23 ยังมีจุดต้องแก้ เร่งจูนทัพเตรียมสู้ศึกซีเกมส์-ชิงแชมป์เอเชีย
หลังจากที่ ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี ชุดซีเกมส์ บุกเสมอกับ ทีมชาติจีน 0-0 ในการแข่งขันฟุตบอล CFA International U22 Men’s Friendly Match ที่คุนหมิง ไฮเกต เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ เมน สเตเดียม เมืองคุณหมิง ประเทศจีน เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม
หลังจบเกม “โค้ชวัง” ธวัชชัย ดำรงอ่องตระกูล กุนซือทีมชาติไทย ชุดซีเกมส์ เปิดเผยว่า เกมนี้ก็ถือว่าเป็นเกมที่สองของเราที่เจอกับทีมชาติจีน เราได้ลองนักเตะหลายคนที่ไม่เคยได้ร่วมงานไม่ว่าจะเป็น อรรถพล แสงทอง รวมถึง ชินเงิน ภูตันหยง, ยศกร นาถสิทธิ์ และวิชั่น อินอร่าม ต่างก็ทำผลงานได้ดี หลายคนเป็นการออกมาเล่นต่างแดนครั้งแรกด้วย ก็ถือว่าทำได้ดีที่เรามีตัวเลือกมากขึ้นสำหรับทัวร์นาเมนต์ต่อๆ ไป
“เรายังมีจุดที่ต้องแก้ไขเยอะ แต่ผมก็ชื่นชมนักเตะชุดนี้ ตั้งแต่แมตช์แรกที่เราเจอจีน ในเรื่องสปิริตทีม การควบคุมอารมณ์ การอยู่ในสถานการณ์ที่กดดัน ทุกคนก็พยายามช่วยกัน พยายามตั้งใจเล่นบอลอย่างเดียวกัน และใจสู้ด้วย ไม่ว่าจะนักเตะเก่าหรือใหม่ ทุกคนแสดงให้เห็นว่าเขาสามารถโรเตชั่นลงไปทำผลงานได้ดี”
โค้ชวังกล่าวอีกว่า การเตรียมทีมหลังจากนี้เป้าหมายต่อไปคือ ซีเกมส์ ครั้งที่ 33 แต่การมาอุ่นเครื่องกับจีน เราได้อะไรเยอะ และต้องเจอเขาในชิงแชมป์เอเชียด้วย และเมื่อเราได้นำสิ่งเหล่านี้ไปปรับใช้ในการเจอกับทีมในอาเซียนด้วยกัน น่าจะทำให้เราสามารถพัฒนาขึ้นได้ และใช้ในซีเกมส์ครั้งนี้
“เรื่องเกมรับ ตั้งแต่แมตช์ปิด เราไม่ได้เสียประตูจากลูกตั้งเตะ เราบอกเป้าหมายเด็กว่าเราเสียประตูจากลูกตั้งเตะเกือบทุกแมตช์ และเกมนี้เราต้องเจอจีน ที่มีผู้เล่นรูปร่างสูงใหญ่ และพยายามโจมตีด้วยการครอส น้องๆสามารถที่จะเก็บคลีนชีต เกมรับที่เจอกับคนที่สูงใหญ่ เราป้องกันด้านข้างได้ด้วย หลังจากเสียมาในเกมแรก แต่เกมนี้เราทำได้ดีขึ้น ฝากแฟนบอลที่ติดตาม ก็อยากให้แฟนบอลเป็นกำลังใจให้น้องๆ ชุดนี้ต่อไปด้วยครับ”
หลังจากนี้ ทีมชาติไทย ชุดซีเกมส์ จะเดินทางกลับทันที โดยจะถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ในวันที่ 15 ตุลาคม 2568 เวลาประมาณ 13.00 น. และทางสต๊าฟโค้ช จะมีการประชุมอีกครั้ง เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเก็บตัวในเดือนพฤศจิกายน เตรียมพร้อมสำหรับทัวร์นาเมนต์ สำคัญอย่าง ซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม 2568 และฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี รอบสุดท้าย ที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย ระหว่างวันที่ 6-24 มกราคม 2569 ต่อไป