อิชิอิ ชี้ช้างศึกยังไม่สมบูรณ์แบบ ธีรศักดิ์ สุดปลื้มซัดแฮตทริกแรกในนามทีมชาติ
หลังจากที่ทัพนักเตะ “ช้างศึก” ทีมชาติไทย บุกถล่ม ทีมชาติไต้หวัน 6-1 ในการแข่งขันฟุตบอล เอเชี่ยน คัพ 2027 รอบคัดเลือก กลุ่มดี นัดที่ 4 ที่ไทเป มูนิซิปัล สเตเดียม ประเทศไต้หวัน เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม จากการทำแฮตทริกของ “ต้น” ธีรศักดิ์ เผยพิมาย รวมถึงจาก “กอล์ฟ” เสกสรรค์ ราตรี, “เช็ค” สุภโชค สารชาติ และการทำเข้าประตูตัวเองของผู้เล่นไต้หวัน ขณะที่ผลอีกคู่ในกลุ่มเดียวกัน เติร์กเมนิสถาน เอาชนะ ศรีลังกา 2-1
จากผลการแข่งขันดังกล่าว ส่งผลให้สถานการณ์ในกลุ่มดี เติร์กเมนิสถาน และทีมชาติไทย มี 9 แต้มเท่ากัน แต่เฮดทูเฮดเติร์กเมนิสถานดีกว่าทีมชาติไทย ทำให้รั้งอันดับ 1 ส่วนทีมชาติไทยอยู่อันดับ 2 และจำเป็นที่ต้องเอาชนะ 2 นัดที่เหลือให้ได้ เพื่อผ่านเข้าสู่รอบสุดท้าย ของเอเชี่ยน คัพ 2027
มาซาทาดะ อิชิอิ กุนซือทีมชาติไทย เปิดเผยว่า รู้สึกพอใจกับผลงานทั้ง 2 เกมที่ชนะได้ทั้งหมด แน่นอนว่าเราเล่นในบ้านแฟนบอลมาชมกันเยอะมาก เกมนี้มาเล่นเกมเยือนแฟนบอลมากันเยอะมากเช่นกันไม่แพ้แฟนบอลของไต้หวัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยผลักดันทีมพวกเรามากๆ
“เราเจอคู่ต่อสู้ทีมเดียวกันใน 2 เกมติดต่อกัน เราวิเคราะห์เกมออกมาได้ดีในการเจอกับไต้หวัน เกมนี้จะบอกว่าสมบูรณ์ไหม ถือว่ายังไม่สมบูรณ์ทั้งหมด เพราะเราเสียประตูเร็วในช่วงต้นครึ่งหลัง ส่วนวิธีการเลือกนักเตะของผม จะมองจุดแข็งของแต่ละคน และนำมาปรับใช้ในแท็คติกที่วางไว้ ต้องชมนักเตะด้วยที่ทำผลงานได้ดีตลอด 90 นาที” กุนซือชาวญี่ปุ่นกล่าว
ด้าน “ต้น” ธีรศักดิ์ เผยพิมาย กองหน้าทีมชาติไทยที่ทำแฮตทริกในเกมนี้ กล่าวว่า การทำแฮตทริกได้ถือว่าคล้ายความกดดันไปได้เยอะ เกมนี้อาจจะมีโอกาสยิงประตูถือแม้จะใช้โอกาสเยอะไปหน่อย แต่การยิงได้สามประตูส่วนตัวรู้สึกดีใจ นี่เป็นแฮตทริกแรกในทีมชาติของตัวเองก็รู้สึกดีใจมากที่ทำได้ ขอบคุณแฟนบอลที่เข้ามาเชียร์ที่สนาม รวมถึงที่เชียร์ทางบ้านด้วย เกมนี้พวกเราเก็บสามแต้มกลับไปได้แล้ว
สำหรับ ทีมชาติไทย จะเดินทางกลับทันที โดยจะถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิในวันที่ 15 ตุลาคม 2568 เวลา 16.40 น. หลังจากนั้นจะรวมตัวอีกครั้งในช่วงฟีฟ่า เดย์ เดือนพฤศจิกายน เพื่อทำศึกฟุตบอลเอเชี่ยน คัพ 2027 รอบคัดเลือก กลุ่มดี นัดที่ห้า ด้วยการออกไปเยือน ศรีลังกา ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2568 ถ่ายทอดสดทางช่อง 32, YouTube : BG SPORTS และแอพพลิเคชั่น True Visions NOW