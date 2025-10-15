ศึกมวยไทยรากหญ้าได้แชมป์ภาคกลาง-ใต้! เดินหน้าสู่รอบชิงแชมป์ประเทศ
นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน “มวยไทยจากรากหญ้าสู่สากล Authentic Muaythai” รอบชิงชนะเลิศภาคกลางและภาคใต้ ที่เวทีมวยชั่วคราว ตลาดเปิดท้ายคลองถมเมืองใหม่พนม จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 12 ตุลาคมที่ผ่านมา โดยมี นายสันติ รังษีรุจิ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา, นายสุรศักดิ์ เกิดจันทึก รองผู้ว่า กกท.ฝ่ายส่งเสริมกีฬา กล่าวรายงาน และประชาชนร่วมชมการแข่งขันอย่างคับคั่ง
นายอรรถกร กล่าวว่า มวยไทยเป็นศิลปะการต่อสู้ที่สะท้อนเอกลักษณ์ของชาติไทย และเป็นสมบัติของคนทั้งโลก รากฐานของมวยไทยเกิดจากพี่น้องชาวไทย และวันนี้ถือเป็นความภาคภูมิใจที่ได้เห็นเยาวชนในพื้นที่ได้มีเวทีแสดงศักยภาพ ฝึกฝน และพัฒนาไปสู่เส้นทางอาชีพในอนาคต
“รัฐบาลภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมกีฬาในทุกมิติ เพื่อสร้างสุขภาพที่ดี กระตุ้นเศรษฐกิจ และสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยทั้งประเทศ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะเดินหน้าส่งเสริมกีฬาและมวยไทยให้เติบโตสู่ระดับนานาชาติต่อไป”
ด้านผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ดังนี้ รุ่นฟลายเวต 112 ปอนด์ ภาคกลาง ดีเซลเล็กส ส.ศรีทอง (นครสวรรค์) ชนะน็อกยก 1 แก่นเพชร อ.ประมวลศักดิ์ (อ่างทอง), ภาคใต้ เดชบุรีรัมย์ ราชประชานุเคราะห์42 สตูล(สตูล) ชนะผ่าน ทวีชัย ส.สุขสม (นครศรีธรรมราช)
รุ่นซุปเปอร์ฟลายเวต 115 ปอนด์หญิง ภาคกลาง ลมฝน ส.ศิลารักษ์(ชลบุรี) ชนะคะแนน ธิดาเพชร เพชรโยธินมวยไทย (นนทบุรี), ภาคใต้ เพชรสยาม สุราษฎร์ยิ้ม(สุราษฎร์ธานี) ชนะคะแนนกุหลาบขาว เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุราษฎร์ธานี (สุราษฎร์ธานี)
รุ่นแบนตั้มเวต 118 ปอนด์ โซนภาคกลาง กิตติศักดิ์ ส.สมบัติ (นครสวรรค์) ชนะน็อกยก2 พยัคฆ์ลิเก ส.วงศ์ทอง(อ่างทอง), โซนภาคใต้ เพชรตรังไทม์ เกียรติไพรสณฑ์(ตรัง) ชนะน็อกยก3 เด่นนรา ม.รวมใจเพื่อน(นราธิวาส)
รุ่นเฟเธอร์เวต 126 ปอนด์ โซนภาคกลาง ตะวันเดือด เมืองมังกร(นครสวรรค์)ชนะคะแนนเพชรรัฐภูมิ ลูกเจ้าพ่อกุมภกัณฑ์ (สระบุรี), โซนภาคใต้ พนมทวนเล็ก ว.โชคอำนวย(ระนอง) ชนะคะแนนลูกชายเล็ก สุราษฎร์ยิม (สุราษฎร์ธานี)
รุ่นไลท์เวต 135 ปอนด์ โซนภาคกลาง ทวนทอง ช.ช้างยิมลพบุรี( ลพบุรี) ชนะผ่าน โซนภาคใต้ ศิษย์เอก ว.โชคอำนวย (พังงา) ชนะผ่าน ทายาทเอก ขุนศึกเมืองกระบี่ (กระบี่) ที่ได้รับบาดเจ็บไม่พร้อมทำการแข่งขัน
รุ่นเวลเตอร์เวต 147 ปอนด์ โซนภาคกลาง ธนูอินทร์ ส.สมหวัง(กาญจนบุรี) ชนะคะแนนพยัคฆ์ขาว ส.ศรีทอง(นครสวรรค์), โซนภาคใต้ แสนพยัคฆ์ สุราษฎร์ยิม (สุราษฎร์ธานี) ชนะคะแนนชนะศึก ป.ศักดา(พังงา)
ทั้งนี้แชมป์โซนภาคกลางจะพบกับแชมป์โซนภาคใต้ ในรอบรองชนะเลิศระดับประเทศ แข่งขันกันระหว่างวันที่ 22-23 พฤศจิกายน ที่ จ.เชียงใหม่ ส่วนสนามต่อไปจะเป็นการชิงแชมป์โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือและโซนภาคเหนือ ที่ จ.กำแพงเพชร ในวันที่ 26 ตุลาคม