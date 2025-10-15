ต๋อง ศิษย์ฉ่อย นำทัพสอยคิวไทย ลั่นอย่างน้อยมีแน่ 4 ทองซีเกมส์
ความเคลื่อนไหวของสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทย ในการเตรียมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม 2568 หลังจากที่ส่งรายชื่อให้กับคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ จำนวน 16 คน แยกเป็น นักกีฬาสนุกเกอร์ชาย 8 คน, นักกีฬาสนุกเกอร์หญิง 5 คน และนักกีฬาบิลเลียด 3 คน โดยในส่วนของการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ กีฬาสอยคิว แข่งขันกันที่ จ.ชลบุรี มีชิงทั้งสิ้น 10 เหรียญทอง แยกเป็น สนุกเกอร์ชาย 4 เหรียญทอง / สนุกเกอร์หญิง 4 เหรียญทอง และบิลเลียดอีก 2 เหรียญทอง
ล่าสุดสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทย ได้แยกนักกีฬาลงทำการแข่งขันแต่ละประเภทออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนี้
สนุกเกอร์ 15 แดง เดี่ยวประกอบด้วย ภาสกร สุวรรณวัฒน์ (กร นครปฐม) กับ กฤษณัส เลิศสัตยาทร (นุ้ก สงขลา) / ประเภททีม ภาสกร สุวรรณวัฒน์ (กร นครปฐม) , กฤษณัส เลิศสัตยาทร (นุ้ก สงขลา) และณัทณพงศ์ ชัยกุล (ไบร์ท ศรีราชา)
สนุกเกอร์ 6 แดง (ประเภทเดี่ยว) วัฒนา ภู่โอบอ้อม (ต๋อง ศิษย์ฉ่อย), ปรมินทร์ ด่านจิรกุล (นุ้ก คอนหวัน)
สนุกเกอร์ 6 แดง (ประเภททีม) พงศกร จงใจรักษ์ (ท็อป จันท์), จงรักษ์ บุญรอด (ไผ่ สากล), พชร มาเยอะ (จิ๋ว เชียงราย)
สนุกเกอร์หญิง 15 แดง (ประเภทเดี่ยว) ณัชชารัตน์ วงศ์หฤทัย (มิ้งค์ สระบุรี), ปัญชญา จันทร์น้อย (มายด์ สากล)
สนุกเกอร์หญิง 15 แดง (ประเภททีม) ณัชชารัตน์ วงศ์หฤทัย (มิ้งค์ สระบุรี), ปัญชญา จันทร์น้อย (มายด์ สากล), พลอยชมภู เหล่าเกียรติพงษ์ (พลอย ขอนแก่น)
สนุกเกอร์ 6 แดง หญิง (ประเภทเดี่ยว) ศิริภาพร นวนทะคำจัน (ใบพัด ศรีราชา), ณัชชารัตน์ วงศ์หฤทัย (มิ้งค์ สระบุรี)
สนุกเกอร์ 6 แดง หญิง (ประเภททีม) ศิริภาพร นวนทะคำจัน (ใบพัด ศรีราชา), พลอยชมภู เหล่าเกียรติพงษ์ (พลอย ขอนแก่น) , นฤชา เพิ่มพูล ( เจล สระบุรี)
บิลเลียด (ประเภทเดี่ยว) ประพฤติ ชัยธนสกุล (รมย์ สุรินทร์), ยุทธภพ ภาคพจน์ (นุ้ก จันท์)
บิลเลียด (ประเภททีม) ประพฤติ ชัยธนสกุล (รมย์ สุรินทร์), ยุทธภพ ภาคพจน์ (นุ้ก จันท์), ธวัช สุจริตธุรการ (วัช หาดใหญ่)
โดยมี นพดล นภจร (หนู ดาวดึงส์), สุริยา สุวรรณสิงห์ (หรั่ง พัทยา), สมพล แซ่ตั้ง (เต่า มาสเตอร์) และสตีเฟ่น ลี (อดีตนักสนุกเกอร์อาชีพ มืออันดับ 5 ของโลก ชาวอังกฤษ) เป็นสต๊าฟโค้ช
นายอำนาจ ชยานุรักษ์ ผู้จัดการทีมสนุกเกอร์ทีมชาติไทยชุดซีเกมส์ กล่าวว่า นักสอยคิวทีมชาติไทยชุดนี้ได้เก็บตัวร่วมกันมาอย่างยาวนาน ตั้งแต่การแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนอินดอร์ และมาเชี่ยลอาร์ตเกมส์ เมื่อปีที่แล้ว จนถึงการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ยาวนานร่วม 2 ปี
“บางคนคว้าแชมป์ประเทศไทย บางคนคว้าแชมป์รายการใหญ่ในรายการต่างๆ ขณะที่นักสนุกเกอร์หญิง มิ้งค์ สระบุรี (มืออันดับ 1 สนุกเกอร์หญิงของโลก), ใบพัด ศรีราชา, พลอย ขอนแก่น, มายด์ สากล ต่างคว้าแชมป์ต่างประเทศทุกคน ยกเว้น เจล สระบุรี ได้รองแชมป์จากต่างประเทศเช่นเดียวกัน ตอนนี้ทุกอย่างมีความลง จึงไม่น่าเป็นห่วงแต่อย่างใด”
นายอำนาจ กล่าวอีกว่า สำหรับการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ในส่วนของกีฬาสอยคิวมีชิง 10 เหรียญทอง จากสนุกเกอร์ชาย 4 เหรียญทอง, สนุกเกอร์หญิง 4 เหรียญทอง และบิลเลียด อีก 2 เหรียญทอง ยังมั่นใจว่า เราน่าจะได้แน่ๆ 4 เหรียญทอง หากได้มากกว่าถือว่าเป็นโบนัส และผลงานชิ้นโบว์แดงสำหรับนักกีฬาทุกคน