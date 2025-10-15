ความท้าทายครั้งสำคัญ! บุรีรัมย์ ประกาศตั้ง มาร์ค แจ็คสัน นั่งแท่นกุนซือคนใหม่
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม “ปราสาทสายฟ้า” บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด บรรลุข้อตกลงในการแต่งตั้ง มาร์ค แจ็คสัน กุนซือชาวอังกฤษวัย 48 ปี ที่มีประสบการณ์คุมทีมในระดับอาชีพทั้งในยุโรป และเอเชีย เข้ารับตำแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนคนใหม่ของทัพปราสาทสายฟ้าอย่างเป็นทางการ
มาร์ค แจ็คสัน เริ่มต้นเส้นทางการคุมทีมกับลีดส์ ยูไนเต็ด ชุดอายุไม่เกิน 18 ปี เมื่อปี 2016 ก่อนได้รับการเลื่อนตำแหน่งขึ้นไปคุมทีมลีดส์ ยูไนเต็ด ชุดอายุไม่เกิน 23 ปี เมื่อปี 2020 และในปี 2022 ก้าวขึ้นสู่ทีมสต๊าฟโค้ชชุดใหญ่ของสโมสร ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้ฝึกสอนของ เจสซี มาร์ช หัวหน้าผู้ฝึกสอน ในขณะนั้น
หลังจากเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในระดับพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ได้อย่างเต็มที่ มาร์ค แจ็คสัน ตัดสินใจรับงานคุมทีมชุดใหญ่ครั้งแรกกับ มิลตัน คีนส์ ดอนส์ สโมสรในลีกวัน ของอังกฤษ ก่อนย้ายมาสร้างประสบการณ์ใหม่ในทวีปเอเชีย กับ เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนอร์ส สโมสรชั้นนำของประเทศออสเตรเลีย เมื่อฤดูกาล 2023/24
ล่าสุด มาร์ค แจ็คสัน ได้ตอบรับความท้าทายครั้งสำคัญในเส้นทางอาชีพ ด้วยการเข้ารับตำแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนสโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด อย่างเป็นทางการ เพื่อนำทัพปราสาทสายฟ้า สู้ศึกฤดูกาล 2025/26