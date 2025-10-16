ไฮเออร์ ปลื้มกระแสตอบรับ! รวมพลังนักวิ่งกว่า 4,000 คน งาน Haier Run 2025 ปีที่ 6
ไฮเออร์ (ประเทศไทย) ผู้นำด้านผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าระดับโลกและแบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าอันดับ 1 ของโลกติดต่อกัน 16 ปีซ้อน ปิดฉากการแข่งขัน พร้อมฉลองความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่กับงาน “Haier Run 2025” ปีที่ 6 มินิมาราธอนสุดยิ่งใหญ่ใจกลางกรุงเทพฯ ภายใต้การสร้าง Culture Hub ที่รวมนักวิ่งจากทั่วกรุงมาร่วมสัมผัสบรรยากาศแห่งพลัง ความสนุก และแรงบันดาลใจ ผ่านคอนเซ็ปต์ “PLAY WITH THE NUMBER ONES” ที่สะท้อนจิตวิญญาณของการวิ่งและการใช้ชีวิตอย่างมีพลังในแบบฉบับของคนยุคใหม่บนเส้นทางสุดไอคอนิคใจกลางกรุงเทพฯ ย่าน วิทยุ-พระราม 4 ณ วัน แบงค็อก (One Bangkok) ซึ่งได้รับกระแสตอบรับอย่างล้นหลามจากผู้เข้าร่วมทุกวัย ทั้งสายรันคลับ (Run Club) ครอบครัว และคนเมืองจำนวนกว่า 4,000 คน อีกทั้งการเข้าร่วมกิจกรรมของนักแสดงหนุ่มสุดฮอต “มาย” ภาคภูมิ ร่มไทรทอง ที่มาร่วมวิ่งและ สร้างสีสันให้บรรยากาศคึกคักตลอดงาน พร้อมตรียมส่งผู้ชนะประเภท Overall อันดับ 1-3 เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมประสบการณ์ระดับโลกในงาน Qingdao Marathon 2026 ณ ประเทศจีน
นายต่ง เจี้ยนผิง ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไฮเออร์ อีเลคทริคอล แอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า นับเป็นอีกหนึ่งปีแห่งความสำเร็จอย่างต่อเนื่องของการจัดงานวิ่งประจำปี Haier Run 2025 ที่ก้าวสู่ปีที่ 6 ซึ่งไฮเออร์ให้ความสำคัญมาโดยตลอดในฐานะกิจกรรมสำคัญที่มุ่งส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยอย่างรอบด้าน ปีนี้เราได้ต่อยอดแนวคิดให้มีความทันสมัยและเข้าถึงคนรุ่นใหม่มากยิ่งขึ้น ผ่านการผสานวัฒนธรรมของกลุ่มนักวิ่ง Run Club เข้ากับกระแส Self-Love ที่กำลังมาแรง เพื่อสร้างประสบการณ์การวิ่งในรูปแบบใหม่ที่สะท้อนทั้งมิติของกีฬา ไลฟ์สไตล์ และวัฒนธรรมร่วมสมัย จนได้รับการตอบรับอย่างอบอุ่นจากนักวิ่งทั้งมืออาชีพและมือสมัครเล่นกว่า 4,000 คน ที่มาร่วมกันสร้างวัฒนธรรมแห่งการดูแลสุขภาพอย่างยั่งยืน เราเชื่อว่า Haier Run จะไม่เพียงเป็นสนามแห่งการออกกำลังกาย แต่ยังเป็นเวทีแห่งแรงบันดาลใจที่ผสานพลังของกีฬา ความสนุก และเทคโนโลยีเพื่อสะท้อนแนวคิดของไฮเออร์ในฐานะแบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าระดับโลกที่พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตและตอบโจทย์วิถีชีวิตคนเมืองยุคใหม่ในทุกมิติ
ภายในงานมีการแข่งขันทั้งหมด 2 ระยะทาง ได้แก่ Fun Run 5 กิโลเมตร และ Mini Marathon 10.5 กิโลเมตร โดยผู้ชนะประเภท Overall อันดับ 1-3 จะได้รับสิทธิ์สุดพิเศษบินลัดฟ้าเข้าร่วมงานวิ่งระดับโลก Qingdao Marathon 2026 ณ ประเทศจีน และอีกหนึ่งไฮไลต์ของงานคือการร่วมวิ่งของนักแสดงหนุ่มสุดฮอตอย่าง “มาย” ภาคภูมิ ร่มไทรทอง ที่มาลงสนามวิ่งเคียงข้างแฟนคลับและผู้ร่วมงานอย่างเป็นกันเองเติมเต็มบรรยากาศให้สนุกสนานและอบอวลไปด้วยรอยยิ้มและพลังบวกตั้งแต่เช้าตรู่
นอกจากนี้ ภายในงานยังอัดแน่นด้วยกิจกรรมสุดพิเศษ ทั้งโซนจัดแสดงผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าไฮเออร์รุ่นใหม่ล่าสุด ให้ได้สัมผัสเทคโนโลยีอัจฉริยะอย่างใกล้ชิด กิจกรรมลุ้นรับของรางวัลรวมกว่า 100 รายการ พร้อมบูธพาร์ทเนอร์จากแบรนด์ชั้นนำ อาทิ น้ำมันนวดกลิ่นอโรม่า แบรนด์ EARTHLAB, เครื่องดื่มเซ็ปเป้ บิวติ, ESYNOC เจลให้พลังงานและป้องกันตะคริว, Moka Frozen spray กันตะคริว, น้ำมันนวด ตรานกอินทรีย์, ไรโนบัน ไอซ์ซี่ สเปรย์, นมถั่วเหลืองโทฟุซัง สูตรโปรตีนสูง, บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ตรามาม่า, เครื่องดื่มเกลือแร่รอแยล-ดี, ไมโครครีมถ้วยทองแบบซอง, น้ำแร่ธรรมชาติ all spring และกระเป๋าคาดเอวแบบพรีเมียมจากแบรนด์ SHOKZ รวมถึงร้านอาหารและเครื่องดื่มชื่อดังมากมายที่มาร่วมเติมเต็มประสบการณ์แห่งความสนุกและสุขภาพดีให้กับเหล่านักวิ่งและผู้เข้าร่วมงานอย่างเต็มอิ่ม
พร้อมกันนี้ไฮเออร์ยังสานต่อพันธกิจด้านสังคม โดยมอบรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้แก่มูลนิธิคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย เพื่อสนับสนุนการพัฒนานักกีฬาคนพิการไทย กิจกรรมครั้งนี้จึงถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของไฮเออร์ในการสร้าง “วัฒนธรรมสุขภาพ” ให้เกิดขึ้นในสังคมเมือง ตอกย้ำวิสัยทัศน์ “More Creation, More Possibilities” ที่ไม่เพียงผลิตนวัตกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าคุณภาพระดับโลก แต่ยังสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าและมีสุขภาพที่ดี