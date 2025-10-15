ซูเปอร์สปอร์ต คว้ารางวัลความยั่งยืนระดับเอเชีย ESGBusiness Awards 2025
ซูเปอร์สปอร์ต คว้ารางวัลความยั่งยืนระดับเอเชีย ESGBusiness Awards 2025 นำร่องด้วยโครงการ “Supersports Moves the Change in Society, Re-Balance the World” ยกระดับมาตรฐานความยั่งยืนของวงการกีฬา ลดพลาสติก ลดคาร์บอน พร้อมเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยเข้าถึงกีฬาอย่างเท่าเทียม
ซูเปอร์สปอร์ต (Supersports) ภายใต้การบริหารของ บริษัท ซี อาร์ ซี สปอร์ต จำกัด ในเครือ เซ็นทรัล รีเทล สร้างชื่อให้วงการกีฬาไทยบนเวทีระดับเอเชีย ด้วยการคว้ารางวัล Waste Reduction Award – Thailand ในงาน ESGBusiness Awards 2025 จากโครงการ “Supersports Moves the Change in Society, Re-Balance the World” ซึ่งผสานแนวคิดด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมเข้ากับกิจกรรมกีฬาอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน ภายใต้วิสัยทัศน์ของ CRC Sports ที่มุ่งขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน จึงได้นำหลัก ESG (Environmental, Social, and Governance) มาผนวกเข้ากับกลยุทธ์แบรนด์ “Move You, Move Sports” เพื่อผลักดันให้กีฬาเป็นพลังในการเปลี่ยนแปลงสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการลดการใช้พลาสติก การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน และการสร้างโอกาสให้เยาวชนไทยเข้าถึงกีฬาอย่างเท่าเทียม
น.ส.วิยะดา บูรณะภากรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่ายการตลาด บริษัท ซี อาร์ ซี สปอร์ต จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล กล่าวว่า ในฐานะผู้นำด้านการตลาดของ CRC Sports เราเชื่อมั่นว่า กีฬาไม่ใช่แค่เรื่องของสุขภาพ หรือการแข่งขัน แต่เป็นพลังในการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดปีที่ผ่านมา เราได้เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการ Supersports Moves the Change in Society, Re-Balance the World ให้เป็นรูปธรรม ผ่านสองโครงการสำคัญ พื่อทำให้การจัดกิจกรรมกีฬาของเราเป็นมิตรกับโลกมากขึ้น
Supersports 10 Mile Run Thailand หนึ่งในงานวิ่งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ซึ่งจัดขึ้นโดยร่วมมือกับ กรุงเทพมหานคร (BMA), Chula Zero Waste และ Ecocrew เพื่อส่งเสริมการจัดงานวิ่งอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เราได้ปรับวิธีคิดและวิธีจัดงานวิ่ง เพื่อให้กิจกรรมกีฬามวลชนเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ลดการใช้พลาสติกครั้งเดียวทิ้ง ใช้แก้วน้ำแบบนำกลับมาใช้ซ้ำ และนำบรรจุภัณฑ์ชีวภาพเข้ามาแทนที่ รวมถึงลดการปล่อยคาร์บอนในทุกขั้นตอน อาทิ ยกเลิกการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว เช่น เปลี่ยนมาใช้ แก้วน้ำแบบใช้ซ้ำ (Reusable Cups), ใช้บรรจุภัณฑ์ชีวภาพ (Bioplastic) สำหรับ Race Pack และยกเลิกบอลลูน Pacer Balloon เปลี่ยนเป็นธงนำจังหวะวิ่ง (Pacer Flags)
ผลจากการดำเนินงานนี้ ในปี 2024 และ 2025 ช่วยลดขยะพลาสติกได้กว่า 500 กก. และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกกว่า 120 ตัน CO2e ขยะพลาสติกเพิ่มขึ้นได้กว่า 72 กก. ต่อปี นอกจากนี้ Supersports ยังจัด กิจกรรมเทรนนิ่งรายเดือน (Monthly Eco-Training) ที่คาดว่าจะช่วยลดขยะพลาสติกเพิ่มขึ้นได้กว่า 72 กก.ต่อปี
อีกหนึ่งโครงการ Get Donate, Make Your Move เราให้ความสำคัญกับการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสได้เข้าถึงกีฬา ด้วยการรวบรวมรองเท้ากีฬามือสองจากผู้คนทั่วประเทศ ส่งต่อให้กับเด็กด้อยโอกาส ผ่านโครงการเพื่อสังคมที่ต่อยอดความยั่งยืน ซึ่งไม่เพียงช่วยลดขยะและลดคาร์บอน แต่ยังมอบความหวังและแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆ ที่ฝันอยากก้าวสู่เส้นทางกีฬา ในปี 2024 Supersports สามารถรวบรวมรองเท้ากีฬามือสองได้มากกว่า 3,200 คู่ ช่วยลดปริมาณขยะจากการฝังกลบกว่า 3.72 ตัน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้กว่า 8.63 ตัน CO2e พร้อมเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยเข้าถึงอุปกรณ์กีฬาและได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬาอย่างเท่าเทียม
น.ส.วิยะดากล่าวปิดท้ายว่า ภารกิจของเราคือการทำให้ CRC Sports เป็นมากกว่าร้านค้าปลีกกีฬา แต่เป็นแพลตฟอร์มที่ใช้พลังของกีฬาเพื่อเปลี่ยนแปลงโลก เราจะยังคงเดินหน้าตามแนวทาง ESG เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสร้างสังคมที่แข็งแรงและเท่าเทียมสำหรับทุกคน
สำหรับ ESGBusiness Awards เป็นเวทีระดับนานาชาติที่ยกย่องและมอบรางวัลแก่องค์กรที่มีผลงานโดดเด่นด้าน Environmental, Social และ Governance (ESG) เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจสู่อนาคตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างความเป็นอยู่ที่ดีแก่สังคม