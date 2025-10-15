โค้ชวัง นำแข้งซีเกมส์กลับถึงไทย วางแผนยกระดับทีมต่อฟีฟ่าเดย์ พ.ย.
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคมเวลา 13.30 น. ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทย ชุดซีเกมส์ เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หลังเสร็จภารกิจการอุ่นเครื่อง กับ ทีมชาติจีน ที่เมืองคุณหมิง ประเทศจีน โดยทีมชาติไทยชุดซีเกมส์ได้อุ่นเครื่องกับ ทีมชาติจีน ทั้งหมด 2 นัด แบ่งเป็นแมตช์ปิด 1 นัด และเสมอกัน 0-0 อีก 1 นัด
หลังเดินทางถึง “โค้ชวัง” ธวัชชัย ดำรงอ่องตระกูล เฮดโค้ชทีมชาติไทยชุดซีเกมส์ เปิดเผยว่า เราได้ไปเก็บตัวอุ่นเครื่องที่ประเทศจีน ทั้งหมด 2 นัด แล้วมีนักเตะใหม่ที่เราเรียกเข้ามา ก็ได้ประโยชน์เยอะ เพราะว่าเป้าหมายของเราคือ การแก้เรื่องเกมรับที่เสียประตูจาก 2 ทัวร์นาเมนต์ก่อนหน้านี้
โค้ชวังกล่าวอีกว่า การที่เราไปเจอทีมชาติจีนที่ผู้เล่นมีรูปร่างสูงใหญ่ เราเสียลูกตั้งเตะเยอะ แต่ก็ป้องกันเซตเพลย์ได้ ชุดนี้ที่ไปจากชิงแชมป์เอเชีย ก็ขาดตัวหลักหลายคน อย่าง เสกสรรค์ ราตรี ที่ติดไปกับชุดใหญ่ รวมถึง สิทธา บุญหล้า ที่บาดเจ็บ และวาริส ชูทอง ก็ดีที่มีน้องใหม่ๆ ที่เข้ามาทั้ง ชินเงิน ภูตันหยง, ยศกร นาถสิทธิ์, วิชั่น อินอร่าม และสิรเศรษฐ เอกปทุมชัย ประตูจากชัยนาท ทุกคนทีได้โอกาสลงไปก็ทำหน้าที่ได้ดี เราเปิดกว้างมากขึ้นกว่าเดิม เรามีนักเตะที่ใช้ได้มากกว่าเดิม
“หลังจากนี้จะมีประชุม ผมได้ส่งรายชื่อให้กับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ประสานงานกับสโมสร ในการปล่อยเด็กมาในช่วงซีเกมส์ ส่วนช่วงฟีฟ่าเดย์ เดือนพฤศจิกายน ก็ต้องดูว่าใครเข้ามาได้บ้าง เราก็มีการวางแผนอุ่นเครื่อง 2 นัดในช่วงเวลานั้น เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับซีเกมส์” โค้ชวังกล่าว
สำหรับหลังจากนี้ ทีมชาติไทย ชุดซีเกมส์ จะมีโปรแกรมเก็บตัวอีกครั้งในช่วงฟีฟ่าเดย์ เดือน พฤศจิกายน เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชาย ในมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในช่วงเดือนธันวาคมต่อไป