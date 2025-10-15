บัณฑิตเอเชีย-สตรองวิง ได้บู๊ตบไทยแลนด์ลีก 2569
การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลอาชีพ รายการ โปรชาลเลนจ์ ประจำปี พ.ศ. 2569 ระหว่างวันที่ 12–16 ตุลาคม 2568 ที่ยิม 4,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเทศบาลนครนครปฐม จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม
สตรองวิง เซนเซ วีซี ชนะ นาวี 2024 วีซี 3-2 เซต 25-27, 28-26, 25-22, 22-25, 16-14 ทำให้สตรองวิง เซนเซ ชนะรวด 3 นัด ได้ขยับขึ้นไปเล่นไทยแลนด์ลีกแน่นอนแล้ว แม้จะยังเหลือเกมพบกับราชมงคล ธัญบุรี วีซีวันพรุ่งนี้ พร้อมกับดึงเอาบัณฑิตเอเชีย เมืองพล ที่แข่งครบแล้ว ด้วยการชนะ 3 แพ้ 1 ขึ้นไปเล่นไทยแลนด์ลีกด้วย ส่วนอีก 3 ทีมที่ชวดเล่นไทยแลนด์ลีก คือนาวี 2024, ราชมงคล ธัญบุรี และ บีวีเอ สมุทรสาคร ศรีสะเกษ
ด้านบัณฑิต เอเชีย-เมืองพล ลงสนามนัดที่ 4 ชนะ บีวีเอ สมุทรสาคร ศรีสะเกษ 3-0 เซต 25-21, 25-16 และ 25-21 การันตีไปเล่นไทยแลนด์ลีกแน่นอนแล้ว