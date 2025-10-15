รับผิดชอบผลงาน! กุนซือไต้หวัน ประกาศไขก๊อก หลังเกมพ่ายช้างศึก 1-6
หลังจากที่ทัพนักเตะ “ช้างศึก” ทีมชาติไทย บุกถล่ม ทีมชาติไต้หวัน 6-1 ในการแข่งขันฟุตบอล เอเชี่ยน คัพ 2027 รอบคัดเลือก กลุ่มดี นัดที่ 4 ที่ไทเป มูนิซิปัล สเตเดียม ประเทศไต้หวัน เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม ขณะที่ผลอีกคู่ในกลุ่มเดียวกัน เติร์กเมนิสถาน เอาชนะ ศรีลังกา 2-1
จากผลการแข่งขันดังกล่าว ส่งผลให้สถานการณ์ของกลุ่มดีนั้น เติร์กเมนิสถาน และทีมชาติไทย มี 9 แต้มเท่ากัน แต่เฮดทูเฮดของเติร์กเมนิสถานดีกว่าทีมชาติไทย ทำให้ เติร์กเมนิสถาน รั้งอันดับ 1 ขณะที่ทีมชาติไทยอยู่อันดับ 2 และจำเป็นที่ต้องเอาชนะ 2 นัดที่เหลือให้ได้ เพื่อผ่านเข้าสู่รอบสุดท้าย ของเอเชี่ยน คัพ 2027 ส่วนอันดับ 3 ศรีลังกา 6 แต้ม และอันดับ 4 ไต้หวัน แพ้รวด 4 นัด ไม่มีแต้ม ตกรอบไปเป็นที่เรียบร้อย
ล่าสุด หวง เจ๋อหมิง กุนซือทีมชาติไต้หวันประกาศลาออกจากตำแหน่ง หลังเปิดบ้านพ่ายแพ้ให้กับ ทีมชาติไทย 1-6 เพื่อรับผิดชอบผลงานของทีม โดยไต้หวันยังไม่สามารถเก็บชัยชนะได้เลยในฟุตบอลเอเชี่ยน คัพ รอบคัดเลือก หลังจากลงเล่นไป 4 นัด แพ้รวด 4 นัด ไม่มีแต้ม จมบ๊วยของกลุ่มดี และตกรอบแน่นอนแล้ว
“ผมสนใจในเรื่องนี้ ประสบการณ์ของผมบอกผมว่านี่คือปัญหาใหญ่ภายในสมาคม ผมยอมรับไม่ได้ ผมตัดสินใจลงจากตำแหน่งหัวหน้าโค้ชเพื่อเป็นการรับผิดชอบ” หวง เจ๋อหมิง กล่าว
สำหรับ หวง เจ๋อหมิง เข้ามาคุมทีมชาติไต้หวัน เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา รวมถึงปัจจุบันเขารับงานคุมทัพ ไต้หวัน อิเล็กทริก พาวเวอร์ อยู่ด้วย
ทั้งนี้ ทีมชาติไต้หวัน มีโปรแกรมนัดต่อไป ในการแข่งขันฟุตบอล เอเชี่ยน คัพ 2027 รอบคัดเลือก กลุ่มดี นัดที่ 5 ด้วยการบุกไปเยือน เติร์กเมนิสถาน ในวันที่ 18 พฤศจิกายนต่อไป