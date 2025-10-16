เปตอง หอบแชมป์โลกกลับไทย คันธรส สาวไทยคนที่ 2 ครองแชมป์ชู้ตติ้ง รอบ 21 ปี
ความเคลื่อนไหวของนักกีฬาเปตองทีมชาติไทย ชุดเตรียมเข้าร่วมแข่งขันมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม 2568
โดยทัพนักกีฬาเปตองทีมชาติไทย สร้างผลงานยิ่งใหญ่อีกครั้ง โดย “เลิฟ” คันธรส ชูช่วย คว้าเหรียญทองในการแข่งขันเปตองชิงแชมป์โลก 2025 ที่เมืองซิน-เลอ-โนเบิล ประเทศฝรั่งเศส เมื่อคืนวันที่ 10 ตุลาคมที่ผ่านมาในประเภทชู้ตติ้งหญิง เป็นคนแรกของไทยในรอบ 21 ปี
คันธรส ชูช่วย เอาชนะ ซารา ดิอัซ เรเยส จากสเปน 43-31 คะแนน ทำให้เป็น นักกีฬาเปตองหญิงไทยคนที่ 2 ที่ได้ครองแชมป์โลกชู้ตติ้งหญิง ในรอบ 21 ปี ต่อจาก ทองสี ตะมะโคตร ที่ทำได้เมื่อปี 2004
เท่ากับว่า คันธรส ชูช่วย แชมป์โลกเป็นประเภทที่ 3 ในปีนี้ ก่อนหน้านี้ “เลิฟ” เพิ่งจะคว้าแชมป์โลกเดี่ยวหญิง และหญิงคู่ ในการแข่งขันเปตองชิงแชมป์โลก 2025 ที่กรุงโรม ประเทศอิตาลี เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2568 ที่ผ่านมา
ล่าสุดเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม บรรดานักกีฬาเปตองหญิงชุดแชมป์โลกได้เดินทางกลับมาถึงประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมี พล.อ.มังกร โกสินทรเสนีย์ ประธานกรรมการกลางในส่วนของกีฬาเปตอง เดินทางไปต้อนรับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ พร้อมด้วยญาติพี่-พี่น้อง ต่างร่วมแสดงความยินดีกันอย่างอบอุ่น
พล.อ.มังกร โกสินทรเสนีย์ กล่าวว่า ขอชื่นชมนักกีฬาทุกคนที่ร่วมกันสร้างผลงานเป็นการเชิดหน้าชูตาให้กับประเทศไทย ขณะที่ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 นั้น ดูจากประสบการณ์ ความสามารถของนักกีฬาเปตองทุกคน เหนือกว่าชาติในอาเซียนทั้ง 10 ชาติ แต่ก็ไม่ควรประมาท เนื่องจากเรายังไม่เห็นคู่ต่อสู้บางชาติ แต่ยังเชื่อว่า ซีเกมส์ครั้งนี้ เปตองที่หวังไว้ 4 เหรียญทอง ไม่น่าจะผิดหวัง