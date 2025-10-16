มวยปล้ำไทยซ้อมเข้ม เตรียมเก็บตัวต่างแดน ก่อนสู้ศึกซีเกมส์ ตั้งเป้าหมาย 2 ทอง
ความเคลื่อนไหวของทีมนักกีฬามวยปล้ำทีมชาติไทย ชุดเข้าร่วมการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพ ในระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม ภายใต้การคุมทีมของ คิม ยอง อิล โค้ชชาวเกาหลีใต้ ที่เก็บตัวฝึกซ้อมอยู่ที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเพชรบูรณ์ โดยล่าสุด นายวิสุทธิ์ ตั้งวาริธร นายกสมาคมกีฬามวยปล้ำแห่งประเทศไทย เดินทางมาเยี่ยมชมการฝึกซ้อมและให้กำลังใจนักกีฬาทีมชาติไทย
นายวิสุทธิ์ ตั้งวาริธร นายกสมาคมกีฬามวยปล้ำแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า สมาคมเตรียมส่งนักกีฬา ทีมชาติไทยทั้งหมด จำนวน 12 คน ไปเก็บตัวฝึกซ้อมต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม-25 พฤศจิกายน โดยจะแบ่งเป็น 2 ชุด 10 คนแรกไปเก็บตัวที่ประเทศเกาหลีใต้ และอีก 2 คน จะไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ประเทศมองโกเลีย เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามวยปล้ำ ซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล หาดใหญ่ จ.สงขลา ระหว่างวันที่ 16-19 ธันวาคมนี้ ขณะที่เป้าหมายในซีเกมส์ สมาคมกีฬามวยปล้ำฯตั้งเป้าไว้ 2 เหรียญทอง
สำหรับกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 กีฬามวยปล้ำชิงชัย 12 เหรียญทอง แบ่งเป็น ประเภทฟรีสไตล์ 8 เหรียญทอง นักกีฬาหญิง นำโดย ศรีประภา เสาโท เจ้าของเหรียญทอง ซีเกมส์ ครั้งที่ 32 รุ่น 57 กก.หญิง, ณัฐกานต์ แก้วควรชุม รุ่น 53 กก.หญิง, สุภาภรณ์ อยู่จัตุรัสโชค รุ่น 50 กก.หญิง และ สาลิณี ศรีสมบัติ รุ่น 62 กก.หญิง ส่วนนักกีฬาชาย ณัฐวุฒิ แก้วควรชุม รุ่น 57 กก.ชาย, ศิริพงศ์ จำปาคำ รุ่น 65 กก.ชาย, ปริญญา ชำนาญจันทร์ รุ่น 74 กก.ชาย, จิรานุวัฒน์ ชำนาญจันทร์ รุ่น 86 กก.ชาย
ส่วนประเภทเกรโก-โรมัน 4 เหรียญทอง ณัฐพงษ์ หิ้นมี รุ่น 67 กก., วิศิษฐ์ ธรรมวิรัตน์ รุ่น 77 กก., พีรวัส อุ่นถิ่น รุ่น 87 กก. และ อะนิส ใบหมุด รุ่น 97 กก.ชาย