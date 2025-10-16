กกท.ส่งทัพเยาวชน สู้ศึกเอเชี่ยนยูธ ที่บาห์เรน วางเป้า 22 ทอง-ต่อยอดจัดยูธโอลิมปิก
กกท. พร้อมส่งทัพนักกีฬาเยาวชนทีมชาติไทย 330 คน เข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชี่ยน ยูธ เกมส์ ครั้งที่ 3 วันที่ 22-31 ตุลาคม 2568 ที่ประเทศบาห์เรน วางเป้าหมายร่วมกับสมาคมกีฬา คว้า 22 เหรียญทอง พร้อมต่อยอดเดินหน้าเสนอตัวเป็นเจ้าภาพยูธโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 5 ปี 2030
ความเคลื่อนไหวของนักกีฬาเยาวชนทีมชาติไทย ชุดเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชี่ยน ยูธ เกมส์ ครั้งที่ 3 ซึ่งประเทศบาห์เรน เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 22-31 ตุลาคม 2568 โดยมีนักกีฬากว่า 4,300 คนจาก 45 ประเทศในเอเชีย เข้าร่วมการชิงชัยทั้งหมด 26 ชนิดกีฬา 247 เหรียญทอง
ล่าสุด ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เปิดเผยว่า กกท. ได้ร่วมกับสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ดำเนินการเตรียมนักกีฬาอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันเอเชี่ยน ยูธ เกมส์ ครั้งนี้ ซึ่งรายการนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมของประเทศไทย ที่จะยื่นเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดมหกรรมกีฬายูธโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 5 ในปี 2030 ต่อไป
“เราสนับสนุนทุกอย่างที่เป็นการแข่งขันระดับนานาชาติของเยาวชนในทุกมหกรรมกีฬา เช่นเดียวกับการเสนอตัวจัดมหกรรมกีฬายูธโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 5 ในปี 2030 เราก็ยังเดินหน้าเพื่อคว้าสิทธิในการเป็นเจ้าภาพให้ได้” ดร.ก้องศักด กล่าว
ผู้ว่าการ กกท. กล่าวเพิ่มเติมว่า จากการที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ในเดือนธันวาคมนี้ และเราได้เปิดให้เด็กๆ เยาวชน นักเรียน ร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในซีเกมส์ ด้วย เราจะนำเรื่องนี้ไปเป็นส่วนหนึ่งให้ คณะกรรมการโอลิมปิกสากล (ไอโอซี) ได้นำไปพิจารณาถึงความพร้อมของประเทศไทย รวมไปถึงการจัดกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ก็จะถูกรวมเข้าไปในแผนการนำเสนอความพร้อมด้วย
สำหรับมหกรรมกีฬาเอเชี่ยน ยูธ เกมส์ ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 22-31 ตุลาคม 2568 ที่ประเทศบาห์เรน กกท. ร่วมกับ คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ ส่งนักกีฬาเยาวชนทีมชาติไทย รวม 330 คน เข้าร่วมการแข่งขัน 24 ชนิดกีฬา ได้แก่ ว่ายน้ำ, กรีฑา, แบดมินตัน, แฮนด์บอล, บาสเกตบอล 3×3, อีสปอร์ต, ยูโด, มวยปล้ำ, จักรยาน, กอล์ฟ, วอลเลย์บอล, เทควันโด, เทเบิลเทนนิส, ไตรกีฬา, มวยสากล, ยกน้ำหนัก, กาบัดดี้, เทคบอล, MMA-ศิลปะการต่อสู้แบบผสม, ยูยิตสู, ฟุตซอล, มวยไทย, ปันจักสีลัต และ คูราช ยกเว้น ขี่ม้า และ ขี่อูฐ
โดย กกท. ตั้งเป้าหมายร่วมกับสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ไว้ที่ 22 เหรียญทอง จาก ว่ายน้ำ 1 เหรียญทอง, กรีฑา 3 เหรียญทอง, แบดมินตัน 1 เหรียญทอง, อีสปอร์ต 1 เหรียญทอง, ยูยิตสู 2 เหรียญทอง, จักรยาน 1 เหรียญทอง, เทควันโด 2 เหรียญทอง, ไตรกีฬา 1 เหรียญทอง, มวยปล้ำ 1 เหรียญทอง, ยกน้ำหนัก 1 เหรียญทอง, เทคบอล 2 เหรียญทอง, มวยสากล 1 เหรียญทอง และ มวยไทย 5 เหรียญทอง