อัลคาราซแจงทำไมนักเทนนิสถึงเลือกเล่นแมตช์พิเศษ ทั้งๆ ที่บ่นโปรแกรมแน่น
คาร์ลอส อัลคาราซ นักทเนนมือสเปน มือ 1 ของโลก ออกมาตอบเสียงวิจารณ์ที่เขาบ่นเรื่องโปรแกรมการแข่งขันเทนนิสอาชีพว่าหนักเกินไป แต่กลับตอบรับแข่งขันเทนนิสรายการพิเศษที่มีรายได้สูง ระหว่างการแข่งขันทัวร์นาเมนต์พิเศษ “ซิกซ์ คิงส์ สแลม” ที่ซาอุดีอาระเบีย ว่า อยากจะบอกว่าการแข่งขันรายการพิเศษแตกต่างจากการแข่งขันอาชีพ ต่างสถานการณ์กัน การเล่นในแมตช์อาชีพต้องใช้เวลา 15-16 วัน ต้องโฟกัสเต็มที่ และใช้ร่างกายหนักมาก ดังนั้นการได้เล่นในทัวร์นาเมนต์พิเศษแบบสนุกๆ สัก 1-2 วันเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยม เป็นเหตุผลที่ทำให้นักเทนนิสหลายคนเลือกที่จะมาเล่น
“ผมเข้าใจถึงเสียงวิจารณ์ แต่บางครั้งคนอื่นๆ ก็ไม่ได้เข้าใจความคิดของพวกเรานัก พวกเขาคิดว่าเราต่างออกมาปกป้องเทนนิสรายการพิเศษ ผมอยากจะบอกว่ารายการแบบนี้ไม่ได้ต้องการสภาพจิตใจที่แข็งแรงเหมือนทัวร์นาเมนต์ยาวๆ รายการระดับ 2 สัปดาห์มันหนักมากจริงๆ” นักวกดมือ 1 ของโลกกล่าว
สำหรับรายการพิเศษ “ซิกซ์ คิงส์ สแลม” มีนักหวด 6 คนร่วมแข่งขัน คือ อัลคาราซ, ยานนิก ซินเนอร์ มือ 2 ของโลกจากอิตาลี, อเล็กซานเดอร์ ซเวเรฟ มือ 3 ของโลกจกาเยอรมนี, เทย์เลอร์ ฟริตซ์ มือ 4 ของโลกจากสหรัฐอเมริกา, โนวัก โยโควิช อดีตมือ 1 ของโลกจากเซอร์เบีย และสเตฟานอส ซิตซิปาส มือ 24 ของโลกจากกรีซ ชิงเงินรางวัล 6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ(194 ล้านบาท)