ลุ้นฟุตบอล-ฟุตซอลซีเกมส์ จับติ้วแบ่งกลุ่ม 19 ต.ค.นี้ แข้งไทยเตะสงขลาจ่อสนามแตก!
ความเคลื่อนไหวของการแข่งขันฟุตบอล-ฟุตซอล ในมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในช่วงเดือนธันวาคม โดยจะมีการจับสลากแบ่งกลุ่ม ในช่วงเช้าวันที่ 19 ตุลาคม 2568 ที่โรงแรมดีวาลักซ์ รีสอร์ต แอนด์ สปา สุวรรณภูมิ โดยเรียงลำดับจากการจับสลากแบ่งกลุ่ม ฟุตบอลชาย และฟุตบอลหญิง ต่อด้วย ฟุตซอลชาย และฟุตซอลหญิง เป็น 2 ชนิดกีฬาแรก ก่อนที่จะจับสลากกีฬาประเภททีมอื่นๆ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับรายละเอียดการแข่งขันนั้น เบื้องต้น ฟุตบอลชายจะมี 9 ชาติเข้าร่วม ประกอบด้วย กัมพูชา, อินโดนีเซีย, ลาว, มาเลเซีย, เมียนมา, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์, เวียดนาม และไทย แบ่ง 3 กลุ่ม กลุ่มละ 3 ทีม โดยจะคัดทีมแชมป์กลุ่ม และอันดับ 2 ที่ดีที่สุดอีก 1 ทีม รวมทั้งหมดเป็น 4 ทีมผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศต่อไป
สำหรับการแข่งขันฟุตบอลชาย รอบแรกจะฟาดแข้งกันที่ จ.สงขลา และ จ.เชียงใหม่ โดยทัพนักเตะ “ช้างศึก” ทีมชาติไทย จะเป็นทีมวางโถ 1 อยู่กลุ่มเอ และแข่งขันกันที่สนามกีฬาติณสูลานนท์ จ.สงขลา
ส่วนอีก 2 ทีมวาง คือ “แชมป์เก่า” อินโดนีเซีย และ “ดาวทอง” เวียดนาม อันดับ 3 ครั้งที่แล้ว ทั้ง 2 กลุ่ม จะไปเล่นที่ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จ.เชียงใหม่
ทั้งนี้ 2 ทีมที่ไม่ส่งแข่งคือ ติมอร์เลสเต และบรูไน ส่วน กัมพูชา ที่มีชื่อร่วมแข่งขัน คาดว่าเป็นทีมวางโถ 2 โดยการแข่งขันฟุตบอลชาย รอบรองชนะเลิศ และรอบชิงชนะเลิศ จะฟาดแข้งกันที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน หัวหมาก กรุงเทพฯ
ส่วนการแข่งขันฟุตบอลหญิง จะเตะกันที่ชลบุรี สเตเดียม จ.ชลบุรี โดยมี 8 ทีมเข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งทีมแข้งไทยเป็นทีมวางโถ 1 ส่วนอีกทีมวางโถ 1 คือ “แชมป์เก่า” เวียดนาม แบ่ง 2 กลุ่ม กลุ่มละ 4 ทีม
ด้านการแข่งขันฟุตซอลชาย จะแข่งขันกันที่ยิมเนเซียม อบจ.นนทบุรี โดยจะแข่งแบบพบกันหมด ส่วนการแข่งขันฟุตซอลหญิง จะไปเตะที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โดยมี 6 ทีม แบ่งกลุ่มละ 3 ทีม สำหรับทีมไทยในฐานะเจ้าภาพ และเวียดนาม เป็นทีมวางโถ 1
ขณะเดียวกันผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับการแข่งขันฟุตบอล และฟุตซอล ทั้งประเภทชายและประเภทหญิงนั้น จะเป็นกีฬาที่ฝ่ายจัดการแข่งขันจะเปิดให้แฟนกีฬาเข้าชมฟรี โดยกำลังพิจารณาขั้นตอน วิธีการในการให้แฟนกีฬาเข้ารับชม จะประกาศให้ทราบกันต่อไป ทำให้คาดว่า กระแสแฟนบอลในการชมทีมชาติไทย ต้องร้อนแรงแน่นอน โดยเฉพาะที่ จ.สงขลา ที่ฟุตบอลชายจะไปเตะรอบแรก