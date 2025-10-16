ฟุตบอลหญิงไทย U17 ซ้อมเข้ม ก่อนดวลเนปาล ชี้ชะตาคัดเอเชีย 2026
ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี ลงฝึกซ้อมครั้งสุดท้าย แบบออฟฟิเชียล เทรนนิ่ง ที่สนามมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนทำการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี 2026 รอบคัดเลือก กลุ่มเอฟ นัดที่สอง พบกับ เนปาล ในวันที่ 17 ตุลาคมนี้
โดยสถานการณ์ปัจจุบัน เติร์กเมนิสถาน แข่งครบแล้ว 2 นัด มี 1 คะแนนตกรอบเป็นที่แน่นอน ส่วน ทีมชาติไทย ชนะมาในเกมแรก ต้องเจอกับ เนปาล ที่มี 1 แต้ม ทำให้เกมนี้ หากชบาแก้ว U17 ชนะหรือเสมอ ก็จะเป็นแชมป์กลุ่ม ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายทันที
การแข่งขันรายการนี้จะคัดเลือกหาแชมป์กลุ่ม 8 ชาติ ผ่านเข้าไปเล่นรอบสุดท้าย ร่วมกับ จีน (เจ้าภาพ), เกาหลีเหนือ (แชมป์เก่า), ญี่ปุ่น (รองแชมป์เก่า) และเกาหลีใต้ (อันดับ 3 ครั้งที่แล้ว) ในช่วงเดือนเมษายน 2569 เพื่อที่จะหา 4 ชาติเป็นตัวแทนทวีปเอเชีย เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลหญิง U17 ชิงแชมป์โลก 2026 ที่โมร็อกโก ต่อไป
การฝึกซ้อมครั้งนี้ “โค้ชมิ่ม” ธิดารัตน์ วิวาสุขุ หัวหน้าผู้ฝึกสอน นำทัพนักเตะทั้ง 23 คนลงติวเข้ม โดยเน้นไปที่การทบทวนแทคติกทั้งเกมรุกและเกมรับที่จะใช้ในเกมวันพรุ่งนี้ รวมถึงลูกตั้งเตะ ซึ่งใช้เวลา 1 ชั่วโมง
อริสา แต้มสกุล กองหลังฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย U17 จากสโมสรโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า ทุกคนมีความพร้อมมากในเกมที่จะเจอกับเนปาล พวกเราตั้งใจซ้อมและทำงานกันอย่างหนักมาโดยตลอด สภาพร่างกายถือว่าดีขึ้นมากๆ เพราะเรามีเวลาพักหลายวัน เมื่อวานเนปาลมีเกมที่ลงแข่งขันซึ่งเขาเสมอกับเติร์กเมนิสถานหนูคิดว่าอาจจะเป็นเพราะสภาพสนามด้วย
“เกมหน้าที่เราจะต้องพบกับเนปาลจะพยายามทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่ เราจะต้องไม่ประมาทเพื่อเข้ารอบสุดท้ายให้ได้ วันพรุ่งนี้หากมีฝนตกลงมาเราจะต้องปรับตัวกับสภาพสนามให้ได้ เราจะต้องเล่นได้กับทุกๆอย่างที่เกิดขึ้น ฝากแฟนบอลชาวไทยช่วยเชียร์พวกเราด้วยนะค่ะ วันศุกร์ที่ 17 ตุลาคมนี้ค่ะ”
สำหรับทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี จะทำการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี กลุ่มเอฟ นัดที่สอง พบกับ เนปาล ทีชลบุรี สเตเดียม ในวันที่ 17 ตุลาคม 2568 เวลา 18.30 น. แฟนบอลที่สนใจสามารถซื้อบัตรได้ทีสนามในวันแข่งขันตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป หรือติดตามการถ่ายทอดสด ได้ทาง Youtube : Thairath Sport, BG SPORTS, ช้างศึก และ Facebook : Thai Women’s Football