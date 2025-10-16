สมเกียรติ พร้อมล่าแต้มต่อเนื่องโมโตจีพี สนาม 19 ธัชกร คัมแบ็กโมโตทรี ที่ออสเตรเลีย
“ก้อง” สมเกียรติ จันทรา ยอดนักบิดไทย พร้อมเต็มร้อย มุ่งมั่นเดินหน้าล่าแต้มในศึกโมโตจีพี 2025 สนาม 19 รายการ ออสเตรเลียน กรังด์ปรีซ์ ขณะ “ก๊องส์” ธัชกร บัวศรี ดาวรุ่งชาวไทยได้รับข่าวดี ผ่านความฟิตคัมแบ็กสู่สนามโมโตทรีครั้งแรกในรอบ 3 เดือน โดยจะลงบิดที่สนาม ฟิลลิป ไอส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย สุดสัปดาห์นี้
ศึกออสเตรเลียน กรังด์ปรีซ์ มีคิวดวลความเร็วระหว่างวันที่ 17-19 ตุลาคมนี้ ท่ามกลางการติดตามของแฟนมอเตอร์สปอร์ตทั่วโลก โดยดาวบิดโมโตจีพีชาวไทยอย่าง “ก้อง-สมเกียรติ” เจ้าของรถแข่ง RC213V หมายเลข 35 จากสังกัด อิเดมิตสึ ฮอนด้า แอลซีอาร์ ที่คว้าแต้ม 3 สนามติดต่อกัน ก็พร้อมแล้วที่จะลงไล่ล่าแต้มอีกครั้ง โดยล่าสุดเจ้าตัวเดินทางถึงสนามแข่งพร้อมทีมงาน เพื่อเตรียมความพร้อมและลงสำรวจแทร็กเรียบร้อยแล้ว
ขณะที่แฟนชาวไทยได้รับข่าวดี เมื่อ “ก๊องส์-ธัชกร” ดาวรุ่งชาวไทยหมายเลข 5 จากฮอนด้า ทีม เอเชีย ที่ได้รับบาดเจ็บหัวไหล่และเข้ารับการผ่าตัดจนพลาดลงสนามนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ก็ฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บ และผ่านความฟิตลงบิดได้เป็นครั้งแรกในรอบ 3 เดือนสำหรับศึก โมโตทรี ในสุดสัปดาห์นี้
ทั้งนี้ ออสเตรเลียน กรังด์ปรีซ์ จะเข้าสู่โปรแกรมการซ้อมในวันศุกร์ที่ 17 ตุลาคมนี้ ก่อนจะจับเวลารอบควอลิฟายและ “สปรินต์เรซ” ในวันเสาร์ที่ 18 ตุลาคมนี้ ส่วนการแข่งขันรอบ “เมนเรซ” จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคมนี้ เริ่มต้นด้วย โมโตทรี 07.00 น. ต่อด้วย โมโตทู 08.15 น. และปิดท้ายด้วย โมโตจีพี 10.00 น. ถ่ายทอดสดทาง TrueVisions SPOTV