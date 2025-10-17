แฟนกีฬาเตรียมเฮ! ก้องศักด เผยรอรัฐบาลเคาะ ศึกซีเกมส์เปิดให้เข้าชมฟรีทุกสนาม
ความเคลื่อนไหวของการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม 2568 โดยจัดใน 3 เมืองหลักคือ กรุงเทพฯ, ชลบุรี และสงขลา โดยในเรื่องตั๋วเข้าชมการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ยังไม่มีการประกาศชัดเจนว่า จะเก็บค่าตั๋วในกีฬาอะไรบ้าง และราคาเท่าไหร่
ล่าสุด ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เปิดเผยว่า สำหรับเรื่องการเข้าชมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันเตรียมพิจารณาว่าจะเปิดให้ชมฟรีทั้งหมดเลยหรือไม่ โดยตอนนี้ต้องรอรัฐบาลเคาะอีกทีในการประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ทั้งนี้เมื่อเปลี่ยนรัฐบาล เรื่องเหล่านี้จะถูกนำมาพิจารณาโดยเร็ว แล้วประธานคณะกรรมการฯ คือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จะประกาศให้ทราบอย่างเป็นทางการ
“แต่ยืนยันว่าเรามีโควต้าแน่นอนสำหรับเด็กนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่ด้อยโอกาสต่างๆ ส่วนพี่น้องประชาชนทั่วไป ขอให้รอคณะกรรมการจัดการแข่งขันพิจารณาก่อน แล้วได้ประกาศอีกทีว่า จะให้ชมฟรีหมดเลย หรือเก็บค่าชมบางประเภท กรณีการเข้าชมฟรี ก็ต้องมาจัดการระบบต่างๆ เพื่อให้เป็นไปอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย” ผู้ว่าการ กกท.กล่าว
อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานจากแหล่งข่าวว่า กีฬาที่จะเปิดให้แฟนกีฬาชมฟรีคือ ฟุตบอล และ ฟุตซอล ทั้งชายและหญิง ขณะเดียวกัน ก็มีความเป็นไปได้สูง ที่จะเปิดให้ชมฟรีในกีฬาทุกชนิด