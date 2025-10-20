หนุ่ม-สาวกาญจนาภิเษกฯกระบี่ กอดคอคว้าแชมป์ วอลเลย์บอลรุ่น 16 ปี คัดเลือกภาคใต้
การแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชน “เอสโคล่า – DOMESTIC POWER” รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ครั้งที่ 13 (ปีที่ 36) ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2568 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รอบคัดเลือกภาคใต้ ระหว่างวันที่ 11-18 ตุลาคม 2568 ณ ยิมเนเซียมโรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ จ.นครศรีธรรมราช ในประเภททีมชาย รอบชิงชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ ตบเอาชนะ โรงเรียน อบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ จ.สงขลา 3-0 เซต 25-23, 25-22, 25-15 หนุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ คว้าแชมป์ได้สำเร็จ
ส่วนรอบชิงอันดับที่ 3 ทีมชาย โรงเรียนนาทวีวิทยาคม จ.สงขลา ตบชนะ โรงเรียนกีฬา อบจ.พังงา 3-1 เซต (25-18, 25-14,25-23)
ด้านประเภททีมหญิง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ คว้าแชมป์ได้สำเร็จเช่นกัน หลังตบเอาชนะ โรงเรียนบ้านวังปริง จ.สตูล 3-0 เซต (25-11, 25-23, 25-17)
ส่วนรอบชิงอันดับที่ 3 ทีมหญิง ทีมโรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี) จ.สงขลา ชนะ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 3-2 เซต (19-25, 25-22, 12-25, 25-16, 15-11)
สำหรับ รอบคัดเลือกรายการต่อไป เป็นภาคนครหลวง ระหว่างวันที่ 15-21 ตุลาคม 2568 ณ ยิมเนเซียม 1 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร