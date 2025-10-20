แซนดี้ พร้อมบู๊เต็มพิกัด ศึกสุดท้าย ไทยแลนด์ ซุปเปอร์ ซีรีส์ 2025 ที่สนามช้างฯ
แซนดี้ เคราแก้ว สตูวิค นักแข่งรถชาวไทย เตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบสนามสุดท้ายของรายการ ไทยแลนด์ ซุปเปอร์ ซีรีส์ (Thailand Super Series) ประจำปี 2568 ที่สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรีมย์ โดยแซนดี้จะลงแข่งร่วมกับ เฮงก์ กิกส์ (Henk Kiks) เจ้าของทีมและนักแข่งร่วมทีม
ทั้งคู่จะลงแข่งด้วยรถปอร์เช่ 992 จีที 3 อาร์ (Porsche 992 GT3 R) หมายเลข 26 ภายใต้สังกัด ทีมบี-ควิก แอบโซลูต เรซซิ่ง (B-Quik Absolute Racing) โดยทั้งคู่ทำผลงานได้อย่างสม่ำเสมอตลอดฤดูกาล และตั้งเป้าที่จะปิดฉากฤดูกาลนี้ด้วยผลงานที่ดีที่สุด
แซนดี้กล่าวว่า การแข่งขันรอบสุดท้ายที่บุรีรัมย์เป็นรายการพิเศษเสมอ ฤดูกาลนี้เราทำผลงานได้ดีร่วมกับทีม และตนเองกับเฮงก์ต่างมุ่งมั่นที่จะทำผลงานที่ยอดเยี่ยมเพื่อทีมและแฟนๆ ของเรา
“ในสนามสุดท้ายคาดว่าจะเต็มไปด้วยความตื่นเต้นของการแข่งขันในรุ่นซุปเปอร์คาร์ จีที 3 (Super Car GT3) ถือเป็นการปิดฉากฤดูกาลที่สนุกเร้าใจอย่างเข้มข้นอีกปี”