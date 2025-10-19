ก้อง ขยับเข้าป้ายที่ 17 โมโตจีพี สนาม 19 มารินี ฟอร์มดีต่อเนื่อง! ซิวท็อป 6
“ก้อง” สมเกียรติ จันทรา นักบิดไทยบิดเข้าเส้นชัยอันดับ 17 ในศึกโมโตจีพี 2025 สนาม 19 รายการ ออสเตรเลียน กรังด์ปรีซ์ ขณะที่ ลูก้า มารินี นักบิดอิตาเลียนจากฮอนด้า เอชอาร์ซี เดินหน้าสร้างผลงานได้ดีอย่างต่อเนื่อง หลังพารถแข่ง Honda RC213V ทะยานจากกริดที่ 9 บิดคว้าอันดับ 6 หลังจบเรซสุดมันที่สนามฟิลลิป ไอส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม
ศึกออสเตรเลียน กรังด์ปรีซ์ ดวลกัน 27 รอบสนาม โดย ลูก้า มารินี หมายเลข 10 จาก ฮอนด้า เอชอาร์ซี เริ่มเกมจากกริดที่ 9 และต่อสู้ได้อย่างยอดเยี่ยมไล่แซงคู่แข่งขึ้นมาเข้าป้ายในอันดับ 6 ตามหลังผู้ชนะ 7.970 วินาที คว้า 10 แต้มจากสนามนี้ ส่วน โจอัน เมียร์ ทีมเมทชาวสแปนิชหมายเลข 36 พลาดล้มไม่จบการแข่งขัน
ด้าน “ก้อง” สมเกียรติ จันทรา นักบิดขวัญใจชาวไทยหมายเลข 35 จากอิเดมิตสึ ฮอนด้า แอลซีอาร์ ออกตัวจากกริดที่ 21 ขยับขึ้นมาเข้าเส้นชัยในอันดับ 17 ส่วนทีมเมทชาวฝรั่งเศสอย่าง โยฮันน์ ซาร์โก หมายเลข 5 ไม่จบเรซ
ผ่านการแข่งขันทั้งสิ้น 19 สนาม ซาร์โก รั้งอันดับ 11 บนตารางแชมเปี้ยนชิพ มีทั้งสิ้น 128 คะแนน ตามด้วย มารินี ในอันดับ 13 มี 120 คะแนน, เมียร์ อันดับ 15 มี 77 คะแนน ส่วน “ก้อง” สมเกียรติ รั้งอันดับ 26 มี 6 คะแนน
ขณะที่ผลการแข่งขันในรุ่นโมโตทรี เวิลด์ แชมเปี้ยนชิพ ปรากฏว่า “ก๊องส์” ธัชกร บัวศรี นักบิดดาวรุ่งชาวไทยเจ้าของหมายเลข 5 จาก ฮอนด้า ทีม เอเชีย กลับจากอาการบาดเจ็บลงแข่งสนามแรกในรอบ 3 เดือน ออกตัวจากกริดที่ 25 ขยับขึ้นมาจบเรซอันดับ 24
ทั้งนี้ ศึกโมโตจีพี 2025 สนามถัดไป จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 24-26 ตุลาคมนี้ ที่สนาม เซปัง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต ประเทศมาเลเซีย ในรายการ มาเลเซียน กรังด์ปรีซ์