สดุดีไทเกอร์ไทย ครองถ้วยคะแนนรวมพุมเซ่ประเทศไทย โค้ชลีปลื้มฟอร์มดาวรุ่งพร้อมดันสู่ทีมชาติ
การแข่งขัน G H Bank เทควันโดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2568 ประเภทพุมเซ่ ที่ศูนย์การค้าแฟชั่น ไอส์แลนด์ กำหนดจัดแข่งขันระหว่าง 17-19 ตุลาคม โดยปีนี้ได้รับความสนใจ มีนักกีฬาเทควันโดพุมเซ่ทุกรุ่นอายุกว่า 700 คน จากชมรมต่างๆ ทั่วประเทศร่วมชิงชัย
ล่าสุดเมื่อ 19 ตุลาคม เป็นการแข่งขันวันสุดท้าย ซึ่งไฮไลต์ของวันอยู่ที่เกมในประเภทพุมเซ่ คู่ผสม รุ่นอายุ 12-14 ปี โดยในอีเวนต์นี้มีนักกีฬาเข้าร่วม 36 คู่ ซึ่งคู่ชิงชนะเลิศ ภริทภร ณ บางช้าง กับ ประวัติ ภู่ฤทธิ์ สองนักกีฬาจาก WCR Taekwondo Team A ผ่านเข้ามาพบกับ อลิน เลิศมงคลสวัสดิ์ กับ พีรศักดิ์ แสนสนิท จาก SADUDEE TIGER THAI A โดยผลการแข่งขันปรากฎว่า เป็นทาง อลิน กับ พีรศักดิ์ จาก SADUDEE TIGER THAI A ที่โชว์ลีลาร่ายรำได้อย่างแข็งแรง พร้อมเพรียง และสวยงาม เอาชนะไปด้วยสกอร์ 8.634 – 8.533 คะแนน คว้าเหรียญทองไปครอง
ด้านผลการแข่งขันที่น่าสนใจ มีดังนี้ พุมเซ่ ฟรีสไตล์ เดี่ยวชาย รุ่นอายุ 15-17 ปี เหรียญทองเป็นของ รัชพล ใยบัว จาก WCR Taekwondo Team A, พุมเซ่ ฟรีสไตล์ เดี่ยวชาย รุ่นอายุ 18 ปีขึ้นไป เหรียญทองเป็นของ พีรชาญ มานะมุงประเสริฐ จาก BC.Taekwondo Club A, พุมเซ่ เดี่ยวชาย รุ่นอายุ 9 ปี เหรียญทองเป็นของ นทีนท อาจฤทธิ์ HEROES TAEKWONDO A
”โค้ชลี“ ลี นา ยอน หัวหน้าผู้ฝึกสอนเทควันโดพุมเซ่ทีมชาติไทย เผยถึงการแข่งขันในปีนี้ว่า กระแสตอบรับในปีนี้คึกคักเป็นอย่างยิ่ง เพราะมีนักกีฬาทุกรุ่นอายุจากทั่วประเทศมาเข้าร่วมแข่งขัน ซึ่งก็ถือเป็นเรื่องดีสำหรับวงการ เพราะนอกจากนักกีฬาและทีมจะได้ใช้เวทีนี้พัฒนาตัวเองแล้ว ทีมชาติไทยก็จะมีตัวเลือกนักกีฬาทีมชาติมากขึ้นด้วย ซึ่งปีนี้มีหลายคนที่ทำผลงานได้ดี ซึ่งนักกีฬาที่ทำผลงานได้ดีในแมตช์นี้ ก็จะถูกพิจารณาให้เข้ามาคัดเลือกสู่การเป็นนักกีฬาทีมชาติด้วย
หลังจบการแข่งขันครบทุกอีเวนต์ ได้มีการมอบถ้วยรางวัลคะแนนรวมในรุ่นต่างๆด้วย ซึ่งรางวัลถ้วยคะแนนรวมพุมเซ่ อันดับ 1 ตกเป็นของ SADUDEE TIGER THAI A ส่วนถ้วยคะแนนรวม อันดับ 2 Piyawat Taekwondo A ด้านถ้วยคะแนนรวม อันดับ 3 เป็นของ WCR Taekwondo Team A ด้านถ้วยชนะเลิศคะแนนรวม พุมเซ่ ฟรีสไตล์ เป็นของ Piyawat Taekwondo A ขณะที่ถ้วยคะแนนรวม รุ่นอายุไม่เกิน 9 ปี ได้แก่ CHOI’S TAEKWONDO A, ถ้วยรางวัลคะแนนรวม อายุ 10-11 ปี ได้แก่ Piyawat Taekwondo A, ถ้วยรางวัลคะแนนรวม อายุ 12-14 ปี SADUDEE TIGER THAI, ถ้วยคะแนนรวม รุ่นอายุ 15-17 ปี Piyawat Taekwondo A และ ถ้วยคะแนนรวม รุ่นอายุ 18-30 ปี Piyawat Taekwondo A