Healthy Hero เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ สานพลังคนกีฬา สานเจตนารมณ์กีฬาไทยปลอดบุหรี่ไฟฟ้า
“Healthy Hero” เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ สานพลังคนกีฬา สสส. – มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ผนึกกำลัง-กกท.-กทม. ร่วมตอกย้ำสานเจตนารมณ์กีฬาไทยปลอดบุหรี่ไฟฟ้า ป้องกันโรคNCDs ปกป้องสุขภาพนักกีฬา-เยาวชน สร้างฮีโร่สุขภาพดี สร้างสังคมกีฬาสุขภาพดี
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม ที่สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ร่วมกับ การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) กรุงเทพมหานคร (กทม.) สมาคมกีฬาแห่งกรุงเทพมหานคร และภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรม “Healthy Hero” สานต่อเจตนารมณ์ จากบันทึกข้อตกลง เพื่อสนับสนุนการรณรงค์ “การกีฬาไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า” ความร่วมมือในการขับเคลื่อนวาระสำคัญ เพื่อส่งเสริมให้พื้นที่กีฬาในประเทศไทยเป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่อย่างเป็นทางการ โดยมีเป้าหมายเพื่อปกป้องสุขภาพของนักกีฬา เยาวชน และคนไทยทั้งประเทศ
ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม รองผู้จัดการกองทุนสสส. กล่าวว่า กิจกรรม “Healthy Hero” มุ่งเน้นการใช้ กิจกรรมทางกายร่วมกันในครอบครัวให้เป็นพื้นที่แห่งความสุข การเรียนรู้ และเป็นเกราะป้องกันในการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เยาวชน ให้รู้เท่าทันกลลวงของบุหรี่ไฟฟ้าที่มีสารเสพติดและภัยสุขภาพแอบแฝงอยู่ สสส. ส่งเสริมให้คนไทยลดโอกาสการมีพฤติกรรมเสี่ยงเกิดโรคไม่ติดต่อ (NCDs) โดยยืนยันเจตนารมณ์ ในการทำให้พื้นที่ออกกำลังกายและเล่นกีฬาปลอดควันบุหรี่ทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นสนามซ้อม สนามแข่งขัน หรือพื้นที่นันทนาการ เพื่อสุขภาวะที่ดีของคนไทยทุกคน ผ่านความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ เกิดเป็นกำลังสำคัญขับเคลื่อนให้ วงการกีฬาไทย เป็นต้นแบบของสุขภาพที่ดี ปราศจากควันบุหรี่อย่างแท้จริง
“กิจกรรมกีฬาไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า มีประโยชน์ต่อนักกีฬาและผู้เข้าร่วมงานกีฬาในหลายด้าน 1.ช่วยรักษาสมรรถภาพทางกาย 2.ป้องกันผลกระทบต่อปอดและระบบทางเดินหายใจ เพราะไอระเหยจากบุหรี่ไฟฟ้าอาจมีสารพิษ เช่น ฟอร์มาลดีไฮด์ และโลหะหนัก ซึ่งอาจทำลายเซลล์ปอดและลดประสิทธิภาพในการหายใจสำหรับนักกีฬาที่ต้องใช้ความอึด 3.ลดความเสี่ยงของอาการบาดเจ็บและฟื้นตัวเร็วขึ้น เนื่องจากนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้าอาจทำให้หลอดเลือดหดตัว ส่งผลให้การไหลเวียนโลหิตลดลง 4.สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพในงานกีฬา เพราะงานกีฬาควรเป็นพื้นที่ที่ส่งเสริมสุขภาพและแรงบันดาลใจให้คนมาออกกำลังกาย 5.ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของนักกีฬา เป็นแบบอย่างให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วไป” ดร.นพ.ไพโรจน์กล่าว
ว่าที่ร้อยตรี ปุลิน ตามตรง หัวหน้าศูนย์กีฬาวชิรเบญจทัศ กองการกีฬา ตัวแทนกรุงเทพมหานคร (กทม.) กล่าวว่า กทม. ให้ความสำคัญกับการสร้างพื้นที่สาธารณะที่มีคุณภาพและปลอดภัยต่อสุขภาพของประชาชนอย่างสูงสุด โดยเป้าหมายหลักของการลงนามความร่วมมือที่ผ่านมาคือ การสร้างสภาพแวดล้อมในสนามกีฬาและกิจกรรมต่างๆ ให้ปลอดบุหรี่ไฟฟ้า ทาง กทม. จึงประกาศให้สวนสาธารณะและสนามกีฬาในความดูแลของ กทม. เป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่ เป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นชีวิตที่แข็งแรง และพร้อมสนับสนุนการขยายผลของวาระนี้อย่างเต็มที่
ศ.เกียรติคุณ นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ ประธานมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ กล่าวว่า การระบาดของบุหรี่ไฟฟ้ากำลังรุนแรงในกลุ่มเยาวชน ซึ่งมักถูกหลอกล่อด้วยรูปลักษณ์และกลิ่นรส ที่น่าดึงดูดใจแต่แฝงไปด้วยพิษร้าย และการสูญเสียที่ตามมาอีกมากมายจากการใช้บุหรี่ และบุหรี่ไฟฟ้า การนำกิจกรรมทางกายและพื้นที่กีฬามาเป็นแนวรบในการต่อสู้กับบุหรี่ไฟฟ้าถือเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญ เพราะเป็นการสร้าง “ฮีโร่” ที่แข็งแรงจากภายใน และตอกย้ำว่า กีฬาและการสูบบุหรี่ไม่อยู่ร่วมกันโดยเด็ดขาด และนักกีฬาทุกประเภทมีบทบาทเป็นแบบอย่างที่ดี ไม่สนับสนุนการสูบบุหรี่ทุกชนิดให้แก่เด็กและเยาวชน
ในวันงานการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพระยะ 2.5 และ 5 กิโลเมตร การสาธิตการออกกำลังกายก่อนออกวิ่ง, และกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อการรู้เท่าทันกลลวงบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า แสดงถึงพลังและความพร้อมของการผลักดันวาระ “การกีฬาไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า” และร่วมสร้างพื้นที่กีฬาปลอดบุหรี่ให้ครอบคลุมในทุกระดับ ร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็งและหลากหลายมีผู้เข้าร่วมมากกว่า 500 คน
นอกจากนี้ ภาคีเครือข่ายยังเตรียมจัดกิจกรรมต่อเนื่องในโครงการ เพื่อรณรงค์การรู้เท่าทันบุหรี่ไฟฟ้าอย่างเข้มข้น โดยจะมีการจัดเสวนา และอบรม เพื่อสร้างทั้งบุคลากรและเผยแพร่การรู้เท่าทัน ห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้า ให้กับ ครู กลุ่มเยาวชน และเจ้าหน้าที่กีฬาที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่ต่างๆ ต่อไป เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน