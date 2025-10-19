มาดามแป้ง รับรางวัล Outstanding Achievement จากสถานทูตอังกฤษ-ร่วมงานครบรอบสัมพันธ์ 170 ปี
“มาดามแป้ง” นางนวลพรรณ ล่ำซำ นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ได้รับการชื่นชม และ ยอมรับในระดับนานาชาติอีกครั้ง หลังรับรางวัล Outstanding Achievement หรือรางวัลความสำเร็จที่โดดเด่นในด้านฟุตบอล จาก H.E. Mr. Mark Gooding เอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย ภายในงาน Football Tournament ครบรอบ 170 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูต ไทย-อังกฤษ ที่สนาฟุตบอล Polo Football Park เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม
นอกจากนี้ “มาดามแป้ง” นางนวลพรรณ ล่ำซำ ยังถือโอกาสมอบเสื้อแข่งขันของทีมชาติอังกฤษ ให้กับ H.E. Mr. Mark Gooding เอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทยเช่นกัน เพื่อร่วมแสดงความยินดี ในฐานะที่ ทีมชาติอังกฤษเป็นประเทศแรกในโซนยุโรปที่การันตีสิทธิผ่านเข้าไปเล่นฟุตบอลโลก 2026 รอบสุดท้าย ที่สหรัฐอเมริกา, แคนาดา และเม็กซิโก เป็นที่แน่นอนแล้ว
“มาดามแป้ง” นางนวลพรรณ ล่ำซำ ปัจจุบันเป็นนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ ในฐานะผู้หญิงคนแรกของประเทศไทย และของทวีปเอเชีย รวมถึงคนที่ 7 ของโลก โดยก่อนหน้านี้ เพิ่งได้รับการแต่งตั้งจากสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (ฟีฟ่า) ให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการ การพัฒนาของฟีฟ่า หรือ Development Committee ถึงปี 2029 ในฐานะผู้หญิงคนแรกของโลกเช่นกัน และล่าสุดเพิ่งไปรับรางวัล สมาคมฟุตบอลยอดเยี่ยมแห่งปี จากสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย (เอเอฟซี) 2025 ในระดับ Diamond เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน ที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย