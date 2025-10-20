Monomax ปลุกความมันศึกแดงเดือดกลางกรุง แฟนบอลล้นฮอลล์ร่วมชมบิ๊กแมตซ์
เรียกเสียงเฮสนั่นกลางกรุงไปเรียบร้อยสำหรับงาน “MONOMAX ศึกแดงเดือด WATCH PARTY” ที่จัดขึ้นโดย Monomax แพลตฟอร์มหลักในการถ่ายทอดสดฟุตบอลพรีเมียร์ลีกและเอมิเรตส์เอฟเอคัพตลอด 6 ฤดูกาล พร้อมด้วยพันธมิตร อาทิ AIS, LEO, TOYOTA, HONDA, SAMSUNG, WEBULL, MAMA, LINEMAN, EURO, เมืองไทยประกันภัย เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคมที่ผ่านมา ท่ามกลางแฟนบอลนับพันแห่ร่วมเชียร์ศึกหยุดโลก “ลิเวอร์พูล VS แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด” กันอย่างคึกคัก ในบรรยากาศสุดเดือดแบบเรียลไทม์บนจอใหญ่เต็มอิ่ม ณ centralwOrldLIVE ชั้น 8 เซ็นทรัลเวิลด์
งาน “MONOMAX ศึกแดงเดือด WATCH PARTY” ได้รับเกียรติจากทีมผู้บริหารกลุ่ม JAS และทีมผู้บริหารกลุ่ม MONO นำโดย ซัง โด ลี กรรมการผู้จัดการ บริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน), วรพรรณ จันทร์เพ็ญ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน), นวมินทร์ ประสพเนตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, บรรณสิทธิ์ รักวงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฎิบัติการ บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน), เนตรพนิต โพธารากุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตรายการและผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ช่อง MONO29, พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง เข้าร่วมงานอย่างคึกคัก
บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสนุกของสนามกีฬา เหมือนจำลองบรรยากาศอยู่ในสนามแอนฟิลด์ เหล่าแฟนหงส์และแฟนผีต่างใส่เสื้อทีมรักมาเชียร์แบบจัดเต็ม พร้อมร่วมกิจกรรมภายในงานและลุ้นของรางวัล Exclusive สุดพิเศษที่ Monomax จัดเต็มให้แฟนบอลแบบไม่กั๊ก ก่อนจะเติมสีสันความฮาหน้างานจาก 2 พิธีกรรายการ Max Sport : Fan Zone นำโดย เสนาหอย-เกียรติศักดิ์ อุดมนาค และ Candid Kibt ที่มาเปิดงานด้วยความสนุกสนาน รวมถึง 2 นักพากย์ตัวพ่อแห่งวงการลูกหนัง “บอบู๋-บูรณิจฉ์ รัตนวิเชียร” และ “แจ็คกี้-อดิสรณ์ พึ่งยา” ที่มาร่วมบรรยายและวิเคราะห์เกมกันแบบสดๆ สร้างบรรยากาศสุดครึกครื้นตลอดการแข่งขัน พร้อมคอนเสิร์ตจาก F.HERO และวง THXที่มาสร้างความสนุกสุดมัน
งานนี้ถือเป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์ของการรวมตัวของเหล่า “เดอะ ค็อป” และ “เรด อาร์มี่” ในบรรยากาศแดงเดือดที่เต็มไปด้วยความมัน ความสนุก และพลังของแฟนบอลอย่างแท้จริง ติดตามกิจกรรมพิเศษจาก Monomax ได้ทางแฟนเพจเฟซบุ๊ก Monomax Sport เพื่อไม่พลาดงานใหญ่ครั้งต่อไป