ทัพยกเหล็กเยาวชนไทย บุกลุยศึกเอเชี่ยนยูธเกมส์ 2025 ที่บาห์เรน
คณะเจ้าหน้าที่และนักกีฬายกน้ำหนักทีมชาติไทย ชุดเข้าร่วมการแข่งขันเอเชี่ยนยูธเกมส์ 2025 ออกเดินทางสู่กรุงมานามา ประเทศบาห์เรนแล้ว เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 23 ตุลาคม 2568 โดยครั้งนี้กีฬายกน้ำหนักจะชิงชัยกัน 16 รุ่น
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2568 ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อุปนายกสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในฐานะผู้จัดการทีม นำคณะนักกีฬายกน้ำหนักชุดเข้าร่วมการแข่งขันเอเชี่ยนยูธเกมส์ 2025 จำนวน 8 คน โดยแยกเป็นนักกีฬาหญิง 4 คน ได้แก่ พัชราภา แม่นปืน รุ่น 44 กิโลกรัม, ปนัดดา พรมชาติ รุ่น 48 กิโลกรัม, วราภรณ์ ภักดีหาร รุ่น 53 กิโลกรัม และกนิษฐา แซ่ตั้ง รุ่น 58 กิโลกรัม
ส่วนนักกีฬาชาย 4 คน ได้แก่ ณัฐชนน เชิดฉาย รุ่น 56 กิโลกรัม, ธโนดม รักจันทร์ รุ่น 60 กิโลกรัม, ก้องหล้า พรมดวงศรี รุ่น 71 กิโลกรัม และชุติพนธ์ ทรัพย์ถมมา รุ่น 79 กิโลกรัม ออกเดินทางสู่กรุงมานามา ประเทศบาห์เรน โดยสายการบินกาตาร์ เที่ยวบิน QR839 เมื่อเวลา 08.40 น. เพื่อร่วมชิงชัยในมหกรรมกีฬาเอเชี่ยนยูธเกมส์ ขณะที่ทีมผู้ตัดสินประกอบด้วย น.ส.แอนนิภาร์ มูลธา, จ.ส.ท.ขวัญชัย นุชพุ่ม, ส.อ.สุริยา ดัชถุยาวัตร และ ว่าที่ร้อยตรี อรัญญา บัวทองใส
กีฬายกน้ำหนักในเอเชี่ยนยูธเกมส์ 2025 จะแข่งขันระหว่างวันที่ 26-30 ตุลาคม 2568 มีการชิงชัยทั้งหมด 16 รุ่น แบ่งเป็นชาย 8 รุ่น และหญิง 8 รุ่น ซึ่งเอเชียนยูธเกมส์ รายการนี้จะเป็นครั้งแรกที่จะมีการมอบเหรียญท่าสแนทช์ และคลีนแอนด์เจิร์ก โดยไม่ให้เหรียญน้ำหนักรวมเพียงเหรียญเดียว เหมือนที่ผ่านมา
ขณะเดียวกันบุคลากรของสมาคมกีฬายกน้ำหนักฯ ได้แก่ น.ท.นรเศรษฐ์ อุปริพุทธางกูร จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่แพทย์สนาม, ดร.สิริลักษณ์ ทัดมั่น ที่ปรึกษาสมาคมฯ และนางวิลาวัลย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา จะปฏิบัติหน้าที่ผู้ตัดสินด้วยเช่นกัน