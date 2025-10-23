แอนโธนี่ ฮัดสัน เปิดใจนั่งกุนซือใหม่ช้างศึก วางเป้าพาทีมลิ่วเอเชี่ยนคัพ 2027
หลังจากที่ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ประกาศปลด มาซาทาดะ อิชิอิ กุนซือชาวญี่ปุ่นออกจากตำแหน่งกุนซือโค้ชทีมชาติไทย แบบฟ้าผ่า ท่ามกลางการวิจารณ์จากแฟนบอลถึงการทำงานของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ภายใต้การนำของ “มาดามแป้ง” นางนวลพรรณ ล่ำซำ นายกสมาคมฯ ก่อนที่เมื่อช่วงเย็นวันที่ 22 ตุลาคม ได้ประกาศแต่งตั้ง แอนโธนี่ ฮัดสัน ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาเทคนิคของสมาคมฯ ทำหน้าที่กุนซือทีมช้างศึกคนใหม่
ล่าสุดเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม แอนโธนี่ ฮัดสัน กุนซือชาวอังกฤษ-อเมริกัน วัย 44 ปี แถลงข่าวเปิดใจหลังถูกแต่งตั้งเข้ามาเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย ชุดใหญ่ คนใหม่ ณ ชั้น 2 ที่ทำการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ภายในการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) หัวหมาก กรุงเทพฯ
แอนโธนี่ ฮัดสัน กล่าวว่า ขอบคุณมาดามแป้ง และสมาคมที่มอบโอกาสให้เข้ามารับตำแหน่งเฮดโค้ชทีมชาติไทย ซึ่งก็หวังที่จะทำผลงานออกมาประสบความสำเร็จ ส่วนตัวเติบโตในเส้นทางฟุตบอลมาจากคุณพ่อที่มีอิทธิพลทางความคิด ก่อนหน้านี้ก็ได้มีโอกาสไปทำงานหลายประเทศ ทั้งบาห์เรน นิวซีแลนด์ และกาตาร์ ครั้งนี้โชคดีที่ได้รับโอกาสคุมทีมชาติไทย ซึ่งไทยเป็นประเทศที่มีความพิเศษ ทั้งวัฒนธรรม ผู้คนยิ้มแย้ม และทุกคนมีแพสชั่นอย่างแรงกับฟุตบอลที่ได้สัมผัสมา ทำให้รู้สึกตื่นเต้นอย่างมาก
ฮัดสันกล่าวอีกว่า ก่อนหน้านี้ที่เป็นผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาเทคนิค ก็โฟกัสรับผิดชอบทีมชาติไทยตั้งแต่รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปีลงไป ซึ่งก็ได้ศึกษา และเห็นว่าฟุตบอลไทยสามารถเติบโตพัฒนาไปได้อีก แต่สิ่งสำคัญคือแนวทางการทำทีมให้สอดคล้องกันทุกชุด เพื่อให้ทีมชาติไทยแต่ละชุดเติบโตตามเส้นทางเดียวกัน และอัตลักษณ์ฟุตบอลเหมือนกัน รวมทั้งเรื่องการสเกาต์ และระบบข้อมูลรวมรวมเป็นศูนย์กลางฐานข้อมูลของนักฟุตบอลไทย
“ทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ซึ่งสถานะสัญญของผมนั้นอยู่ในช่วงการพูดคุยกันก่อนที่จะสรุปและเซ็นสัญญากันอีกครั้ง ส่วน 2 เกมต่อไปในเอเชี่ยนคัพ 2027 รอบคัดเลือก กับศรีลังกา และเติร์กเมนิสถาน ถือว่าค่อนข้างกดดัน แต่ผมเคยอยู่ในสถานการณ์แบบนี้มาแล้วตอนคุมทีมชาติบาห์เรนที่บีบบังคบเพื่อเข้ารอบ ซึ่งผมมีความมั่นใจมากว่าไทยจะผ่านเข้ารอบสุดท้ายเอเชี่ยนคัพ 2027 ได้ แม้ไม่ง่าย แต่เชื่อมั่นว่าเราจะชนะทั้ง 2 นัดได้ตามเป้า เพราะศักยภาพผู้เล่นระดับสูงของเรา ส่วนตัวผมมีหน้าที่ผลักดันให้ผู้เล่นในทีมโชว์ฟอร์มที่ดีออกมา”
กุนซือช้างศึกป้ายแดงกล่าวต่อไปว่า ส่วนตัวพร้อมให้โอกาสนักเตะเยาวชนที่มีศักยภาพ ขณะเดียวกันผู้เล่นตัวเก๋ามากประสบการณ์ก็มีบทบาทสำคัญ การเรียกตัวเก๋ามาติดทีมจะทำให้ผู้เล่นเยาวชนได้เรียนรู้ และคอยให้คำแนะนำทั้งนอกสนาม และในสนาม ด้านโควต้านักเตะต่างชาติในไทยลีกมีผลต่อการเรียกตัวนักเตะไทยนั้น คิดว่าเรื่องนี้มี 2 เสียง อย่างแรกเป็นการยกระดับลีก และสโมสร ส่วนที่สองในเชิงเทคนิกก็เป็นความท้าทาย เพราะต้องหาวิธีการแก้ อัพสกิลให้กับนักเตะไทย รวมถึงการมองหาผู้เล่นลูกครึ่งในระดับนานาชาติ
“ผมรับงานนี้เพราะได้สัมผัสถึงแพสชั่นของทุกคน สำหรับเป้าหมายอย่างแรกคือการควอลิฟายไปเอเชี่ยนคัพ 2027 และต่อมาคือการทำให้นักฟุตบอลภาคภูมิใจในการเล่นทีมชาติ และให้แฟนบอลไทยได้ภูมิใจกับผลงาน ส่วนการทำงานกับฝ่ายเทคนิคของสมาคม อยู่ในจุดที่เตรียมจะหารือภายในถึงแนวทางในการทำงานร่วมกัน ส่วนทีมงานสต๊าฟโค้ชก็มีไอเดียไว้บ้างแล้ว และก็จะสรรหาโค้ชชาวไทยเข้ามาช่วยงาน เพื่่อช่วยในเรื่องการสื่อสาร และเรื่องวัฒนธรรม”
ส่วนกระแสของแฟนบอลที่จะไม่ไปเข้าชมเกมในสนามที่ทีมชาติไทย จะอุ่นเครื่องกับ สิงคโปร์ ในวันที่ 13 พฤศจิกายนนี้ ฮัดสัน ตอบว่า สิ่งแรกที่ตนรักแฟนบอลไทยเพราะว่าทุกคนแคร์ฟุตบอลไทย และอยากให้ทีมชาติไทยทำผลงานได้ดี ทำให้มีกระแสค่อนข้างแรง ส่วนตัวเองนั้นก็ค่อนข้างแคร์ และให้เกียรติเคารพทุกคน โดยสิ่งที่ตนจะทำให้ได้คือการผ่านเข้ารอบสุดท้ายเอเชี่ยนคัพ 2027 เพื่อทำให้แฟนบอลภูมิใจในฟอร์มและผลการแข่งขันของทีมชาติไทยให้ได้
แอนโธนี่ ฮัดสัน กล่าวในตอนท้ายว่า ส่วนตัวคิดว่าทีมชาติไทยสามารถผ่านเข้าไปรอบสุดท้ายฟุตบอลโลกได้ เรามีโอกาส แต่สิ่งที่ต้องทำคือการพัฒนาเยาวชน และโค้ช และสิ่งต่างๆ ที่กล่าวไป เพื่อให้เรามีการพัฒนามากยิ่งขึ้น ส่วนแนวทางในการทำทีมของตนนั้น ต้องบอกว่า เคารพและให้เกียรติโค้ชอิชิอิที่ทำได้ดี ส่วนตนเข้ามานั้นคงไม่เปลี่ยนแปลงทุกอย่างในทันที แต่ก็ค่อยๆ ทำตามบุคลิก และสไตล์ตัวเอง ค่อยๆ ถ่ายทอดให้นักฟุตบอล และโค้ชได้เรียนรู้ เรียกว่าเป็นวิวัฒนาการมากกว่าการปฏิวัติ คือการค่อยๆ เปลี่ยนแปลงไป