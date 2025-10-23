ฟอร์มฮอต! ธรรม์ ลิ่วตัดเชือกเดี่ยว ควงริวเข้าชิงชายคู่ หวดไอทีเอฟ จูเนียร์ส เวิลด์
การแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ เก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลก ระดับ เจ 60 รายการ GSB – ITF Juniors World Tennis Tour 2025 J60 (จีเอสบี – ไอทีเอฟ จูเนียร์ส เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ 2025 เจ 60) สัปดาห์ที่ 1 ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม เข้าสู่รอบสำคัญของการแข่งขัน
ประเภทชายเดี่ยว รอบก่อนรองชนะเลิศ “ไพน์” ธรรม์ พันธราธร นักหวดไทย มือวาง 4 และมือ 551 เยาวชนโลก พบกับ ฟลินน์ โคเวนทรี เซียร์ล นักหวดออสเตรเลีย มือวาง 8 และมือ 865 เยาวชนโลก ผลปรากฏว่า ธรรม์ยังเล่นได้แน่นอน ทั้งลูกเสิร์ฟและการวางบอลให้เป็นลูกวินเนอร์ ก่อนเป็นฝ่ายชนะทั้ง 2 เซต 6-2 และ 6-1
ธรรม์ ควงแร็กเกตคู่ใจทะยานสู่รอบรองชนะเลิศ ซึ่งจะตัดเชือกกับ ราฟาเลนติโน อาลีดา คอสตา มือวาง 5 และมือ 716 เยาวชนโลก จากอินโดนีเซีย ที่ในรอบก่อนรองฯ ชนะ พัค เซฮุน มือวาง 2 และมือ 500 เยาวชนโลก จากออสเตรเลีย 2-0 เซต 6-1, 6-0
นอกจากนี้ ธรรม์ ยังผ่านเข้าชิงชนะเลิศ ในประเภทชายคู่ได้ด้วย โดย ธรรม์ จับคู่กับ ริว โกฏิกุล เป็นคู่มือวาง 3 ของรายการ และช่วยกันหวดเอาชนะ ธีร์ธวัช ธวัชผ่องศรี ของไทย กับ เฉิน ควนถิง จากไต้หวัน ซึ่งเป็นคู่มือวาง 6 ของรายการ ในรอบรองชนะเลิศ 2-0 เซต 6-0, 6-3
ในส่วนผลการแข่งขันของนักเทนนิสไทยคู่อื่นๆ มีดังนี้ หญิงเดี่ยว รอบก่อนรองชนะเลิศ ธฤตา หงษ์หยก แพ้ เอมิลี่ เฉิน (ออสเตรเลีย) 3-6, 1-6 พิชญาภัค ศรีมุกข์ แพ้ เฉิน ชิง อิง (ไต้หวัน) 3-6, 3-6 โชติรินทร์ แก้วก่า แพ้ หยวน ชิฉิง (จีน) 6-4, 0-6 และ 2-6
หญิงคู่ รอบรองชนะเลิศ ธฤตา หงษ์หยก-เฉิน ชิง อิง (วาง 1 ไทย-ไต้หวัน) ชนะ ไก หนิง ชานย่า อึ้ง-จาง ป๋อเจีย (วาง 3 สิงคโปร์-จีน) 6-1, 6-4 ปารมี ทัดแก้ว-ศรร์วิศา กุลพิศาลรัศม์ (วาง 5 ไทย) ชนะ เอมิลี่ เฉิน-อามิ ดัลลา พอซซา (วาง 2 ออสเตรเลีย) 6-4, 6-4
ชายคู่ รอบรองชนะเลิศ ราฟาเลนติโน่ อาลีดา คอสต้า-เอ็ม มูเรสซี่ มูโคริบ (วาง 4 อินโดนีเซีย) ชนะ โรมัน คัลปิน-ฮาร์ อบีร์ เซคอน (วาง 1 ออสเตรเลีย) 6-4, 3-6 และซูเปอร์ไทเบรก 10-6