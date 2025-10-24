สหพันธ์เทควันโดโลก ชงเพิ่มอีก 4 รุ่นชิงเหรียญในโอลิมปิกเกมส์ 2032
สหพันธ์เทควันโดโลก (ดับเบิ้ลยูที) เตรียมเพิ่มรุ่นชิงเหรียญในมหกรรมโอลิมปิกเกมส์ 2032 ที่ประเทศออสเตรเลีย อีก 4 เหรียญทอง รวมมีชิงชัย 12 เหรียญทองจากเดิม 8 เหรียญ
ผศ.พิมล ศรีวิกรม์ ประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยและนายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย และ “โค้ชเช” นายชัชชัย เช หัวหน้าผู้ฝึกสอนเทควันโดทีมชาติไทย เข้าร่วมประชุมใหญ่สหพันธ์เทควันโดโลก (ดับเบิ้ลยูที) ที่โรงแรมเวิล์ด โฮเต็ล แกนด์ จูน่า ในเมืองอู๋ซี ประเทศจีน
วาระสำคัญเป็นการเลือกตั้งประธานสหพันธ์และรองประธาน สำหรับตำแหน่งประธานไม่มีใครสมัคร ยังเป็นดร.ชาง วอน ชู ชาวเกาหลีใต้คนเดิม ที่เป็นประธานมาแล้ว 20 ปี จะทำงานอีก 1 วาระ ซึ่งเป็นสมัยสุดท้ายตามกฎของสหพันธ์
ส่วนอีก 1 ประเด็นที่น่าสนใจเป็นสหพันธ์เทควันโดโลก มีนโยบายเตรียมเสนอขอคณะกรรมการโอลิมปิกสากล (ไอโอซี) เพิ่มจำนวนเหรียญในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกมส์ จากเดิมที่มีชิงชัย 8 เหรียญทอง เป็น 12 เหรียญทอง โดยจะเพิ่มประเภทต่อสู้ชายและหญิง ประเภทละ 2 เหรียญทอง โดยจะเสนอเพิ่มในการแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ 2032 ที่บริสเบน ประเทศออสเตรเลีย
โดยประเภทชาย ปรับน้ำหนักดังนี้ รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 54, 60, 67, 82 และมากกว่า 82 กิโลกรัม ส่วนต่อสู้หญิง เริ่มที่ 46, 51, 57, 63, 70 และมากกว่า 70 กิโลกรัม
จากนโยบายดังนี้ ผศ.พิมล ศรีวิกรม์ ประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยและนายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า จะเป็นเรื่องดีกับนักกีฬาไทยที่จะเพิ่มโอกาสไปแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ได้มากขึ้น
ด้าน “นก” พรรณนภา หาญสุจินต์ ดีกรีแชมป์โลก รุ่น 53 กิโลกรัม ปี 2019 ที่จะลงแข่งขันวันแรกในรุ่น 57 กิโลกรัม ซึ่งเป็นรายการชิงแชมป์โลก ครั้งที่ 6 ล่าสุดชั่งน้ำหนักผ่านเรียบร้อย โดย พรรณนภา ยอมรับว่าพิกัดน้ำเธอถือว่ายากมากกับการลุ้นเหรียญแต่ก็จะลงไปแข่งแบบใส่หมดทุกๆ รอบ
ส่วนสายการแข่งขัน พรรณภา อยู่แรงกิ้ง อันดับ 42 จะประเดิมลงแข่งขันรอบ 64 พบ นิโคล ลิซอฟสก้า มือวางอันดับ 23 จากโปแลนด์ ชนะได้จะไปพบ นิก้า คาราบาติก ดาวรุ่งจากโครเอเซีย มือวางอันดับ10 ที่ได้บายรอบแรก