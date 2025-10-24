ทีมอาวุโสทหารอากาศ-ฒ ผู้เฒ่า ครองแชมป์ร่วม ฟุตบอลชาลิตี้ พรีเมียร์ลีก 68
นายมงคล วิมลรัตน์ อธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานมอบถ้วยรางวัลในการแข่งขันฟุตบอลรายการ “ชาลิตี้ พรีเมียร์ลีก 68” ที่สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ ปทุมวัน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 23 ตุลาคมที่ผ่านมา
สำหรับการแข่งขันมีทีมฟุตบอลอาวุโสเข้าร่วมการแข่งขัน 7 ทีม ได้แก่ ทีมอาวุโสกรมพลศึกษา, ทีมอาวุโสทหารอากาศ, ทีมกรมสรรพสามิต, ทีม ฒ ผู้เฒ่า, ทีมเตรียมทหาร 26, ทีมสิงห์อาภา และทีมอาวุโสตำรวจตระเวนชายแดน
ทั้งนี้ รายได้จากการแข่งขันจะนำไปจัดซื้อวัสดุสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น มอบให้แก่ทหาร/ตำรวจตระเวนชายแดน ที่ปฏิบัติหน้าที่พิทักษ์ปกป้องผืนแผ่นดินไทยที่อยู่ในแนวหน้า เพื่อส่งกำลังใจและสนับสนุนการทำงานของผู้ที่เสียสละให้กับประเทศไทย
ส่วนผลการแข่งขันมีดังนี้ ชนะเลิศ ครองร่วมกัน ทีมอาวุโสทหารอากาศ และทีม ฒ ผู้เฒ่า ส่วนอันดับที่ 3 ครองร่วมกัน ทีมสิงห์อาภา และทีมอาวุโสตำรวจตระเวนชายแดน