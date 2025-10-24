เทควันโดพุมเซ่ ประเดิม 2 ทอง 1 เงิน 1 ทองแดง เอเชี่ยนยูธเกมส์ 2025
การแข่งขันเทควันโดพุมเซ่ ในมหกรรมกีฬาเอเชี่ยนยูธเกมส์ ครั้งที่ 3 ที่เมืองมานามา ประเทศบาห์เรน ประเภทท่ารำเ มื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2568 ที่ผ่านมา เปิดฉากวันแรกทัพนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทย ทำผลงานได้ 2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง ดังนี้
2 เหรียญทอง จากประเภทฟรีสไตล์ เดี่ยวชาย ปัณณธร ศิริโสม และประเภทฟรีสไตล์ คู่ผสม รินรดา น้ำทองไทย-ศักดิ์วรินทร์ โอภาชาติ ขณะที่ 1 เหรียญเงิน จาก ประเภทพุมเซ่ คู่ผสม สุชานันท์ อินทร์แจ้ง – นิธิกร ยิ้มประเสริฐ และ 1 เหรียญทองแดง จากประเภทพุมเซ่ เดี่ยวชาย พงศกร ทองดี